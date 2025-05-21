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就職滿周年　賴清德中常會上感謝全體黨公職：一起為台灣打拚

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）召開第二十一屆第三十五次中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時提到，昨天是他和蕭美琴副總統就職一週年，在充滿許多艱辛挑戰的一年裡，要感謝各位中常委與黨部主管、同仁等全體黨公職，努力不懈，協助行政團隊，一起為台灣打拚，讓國家持續前進。

據轉述，賴清德會中致詞時提到，青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，我們要全力相挺投資。「青年百億海外圓夢基金計畫」已經正式啟動，第一梯次有超過660位青年，將分別前往5大洲、40幾個國家追求夢想。未來要與年輕世代繼續團結打拚，以台灣人韌性、不服輸的精神，迎接挑戰、穩健前行。

賴清德強調，青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，我們要全力相挺投資。「青年百億海外圓夢基金計畫」已經正式啟動，第一梯次有超過660位青年，將分別前往5大洲、40幾個國家追求夢想。

賴清德指出，培育優秀年輕政治工作者，是政黨永續發展的根源，去年以我和蕭美琴副總統的選舉補助款為財源，成立了「美德青年育才計畫」。稍等，他將會參加去年參與者的分享座談，期望透過鼓勵黨內年輕政治工作者持續進修、拓展視野，持續推進黨務發展。

賴清德表示，未來要與年輕世代繼續團結打拚，以台灣人韌性、不服輸的精神，迎接挑戰、穩健前行。更期盼全體黨公職，能繼續與行政團隊一起，結合社會各界的力量，讓台灣成為世界之光、世界和平的舵手、世界繁榮的推手。
 

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