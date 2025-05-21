綠名嘴指台中3立委全被罷免　藍營：假學會中立之名惡意攻擊

▲綠營名嘴召開記者會直指台中3名立委全會被罷免。（圖／國民黨中市黨部提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國家安全研究學會上午召開記者會宣布一項民調結果，直指台中市3名立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋都會被罷免，對此，國民黨台中市黨部副主委張書華表示，根據民調顯示，非常反對大罷免的民眾有3成多，加上賴政府面對國際經濟情勢的不作為，以及政府內部有共諜滲透等問題，罷免行動比較像是凝聚極端支持者，而不是多數選民願意改變政治僵局，他更批評該學會不該假中立專業之名，行攻擊在野黨之實。

針對綠營名嘴范世平針對台中3名年輕立委所做的民調，藉由打盧秀燕的本命區作為標題召開記者會一事，張書華認為此舉動機太過政治，更是拙劣的逞強，整個民調內容專業不足，貽笑大方。

▲國民黨台中市黨部副主委張書華（中）表示，公布民調之舉動機太過政治，更是拙劣的逞強。

張書華進一步表示，根據各大媒體所做的民調示，非常反對大罷免活動的民眾大約在37%~47%，整體反對的比例高達54%~58%，而且從二階連署過後，支持罷免藍委的行動已經由盛轉衰，加上台美關稅、政黨對立、司法改革、高層共諜等議題，民眾對賴清德不滿意度超過5成。

更有藍營幕僚認為，就是因為綠營高層對於近期的民調結果產生焦慮，才會倉促的公布這份民調，但不論是調查樣本和交叉比對，根本毫無參考價值，就只是想省錢、用最快的方式產出結果，而且把3名不同選區的立委民調做在一起，想必應該也是很特別的樣本結構。