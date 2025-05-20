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大罷免最危險藍委　「4+2」名單曝光

罷藍二階連署已有30案送件，罷團仍積極連署，做好補件準備。

▲罷藍二階連署已有30案送件，罷團仍積極連署，做好補件準備。

圖文／鏡週刊

罷藍二階連署自5月初起陸續送件，已有30案完成送件，壓軸上場的是基隆市罷免藍委林沛祥一案，送件截止日為本月23日。本刊掌握，藍營對三階投票抱持審慎樂觀態度，目前評估最危險席次為4+2席，台北徐巧芯、王鴻薇、新北葉元之、台東黃建賓，以及被罷團特別招呼針對的桃園牛煦庭、台中羅廷瑋，都是藍營要全力固守的目標區域。

依《選罷法》規定，要在40天內完成查對，若需補件，罷團得在接獲通知10天內完成；一旦中選會宣告罷免案成立，將在20至60天內舉行投票。換言之，免補件程序最快7月中上旬，首波罷免投票就將展開，倘若罷免案過關，有望9月底、10月初補選。

最先倡議大罷免的民進黨團總召柯建銘，發出豪語最終將罷掉31席藍委，綠營內部則拚至少拉下6席藍委，並成功打贏補選，就可取得57席單獨過半優勢席次，逆轉朝小野大劣勢。

本刊掌握，藍營對三階投票審慎樂觀，關鍵在於黨中央2月底、3月初所做的第一輪各區民調，與近日出爐的多份媒體民調呈現相同趨勢，即不同意罷免支持度皆高於同意罷免支持度達10至15％。

包括黨中央、地方輔選系統皆評估，目前最危險席次約4席，包括台北徐巧芯、王鴻薇，以及新北葉元之、台東黃建賓。北市雙姝方面，由於仇恨值較高，加上徐有地方人和的問題，王所在的中山區基本盤偏綠，各有課題待克服；至於葉陸戰組織待加強，黃則要面臨團結一致的綠營挑戰。另桃園牛煦庭、台中羅廷瑋，黨內觀察，有特別遭罷團及綠營鎖定成「打點」。

儘管如此，藍營仍藏有隱憂，一位前黨務高層就指出，不同意罷免雖始終高於同意罷免，但關鍵仍是投票率。藍內部民調顯示，不同意罷免的藍營支持者願意出門投票僅有5成，反觀同意罷免的綠營支持者，願意出門投票高達8成；以此推估，拉警報的藍委將一口氣暴增至11席。

為此，黨務人士強調，在中選會宣告成立投票的這2個月空窗期，國民黨首要任務就是搶打告急牌，讓「只有不同意罷免還不夠，一定要出門投票」的概念深植支持者心中，「這也是盧秀燕、朱立倫及黨籍縣市首長、民代、里長，即刻開始催動陸戰的原因。」


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