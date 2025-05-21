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胎兒衝體外103天！孕婦忍痛躺床安胎　終誕1900g早產女嬰

▲彰基醫護搶救孕婦媽媽。（圖／彰基提供）

▲彰基醫護搶救孕婦媽媽生下1900g早產女嬰。（示意圖／彰基提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名新手媽媽小美（化名）懷孕17周時突然感覺到下體有東西跑出來，趕到地區醫院時，超音波顯示胎兒心跳仍在，但羊膜袋已膨出至陰道口。面對不到200克的極早期早產兒，醫療團隊緊急轉診至彰化基督教醫院，歷經103天驚險安胎，最終迎來1900克的健康女嬰，創下罕見的生命奇蹟。

「寶寶還有心跳，我不想放棄！」小美哭著哀求醫師。地區醫院雖立即給予抗生素和安胎藥，但轉至區域醫院後，醫師坦言「安胎成功率近乎零，建議終止妊娠。在醫療團隊評估下，小美被緊急轉往具備高階新生兒照護資源的彰基醫院。

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▲彰基醫護搶救孕婦媽媽。（圖／彰基提供）

▲彰基兒童醫院醫護搶救孕婦媽媽。（圖／彰基提供）

彰基婦產部高危險妊娠專責醫師王彥築接診後，發現這是典型的「子宮頸閉鎖不全合併羊膜膨出」。團隊採取三階段搶救策略，先以抗生素控制感染，再施予安胎藥物穩定宮縮，最後在懷孕18周時執行搶救性子宮頸環紮手術。

王彥築解釋「羊膜囊已膨出陰道卻未破裂，此時手術猶如在氣球最薄處縫合，稍有不慎就會導致破水」，醫療團隊每天監測感染指標，定期抽取羊水減壓，並採取頭低腳高臥位減少羊膜壓力。

期間小美臥床安胎連翻身都需醫護人員協助。最終在31周+5天時，因出現胎盤早期剝離徵兆，團隊決定剖腹生產。女嬰出生時體重達1900克，僅需輔助性氧氣，未插管即轉入新生兒加護病房。

▲彰基醫護搶救孕婦媽媽。（圖／彰基提供）

▲彰基婦產部高危險妊娠專責醫師王彥築。（圖／彰基提供）

王彥築強調，這案例成功關鍵在於母親強烈安胎意願、精准控制感染時機，以及環紮手術的純熟技術。如今女嬰已健康成長，見證醫學極限。彰基統計，此類案例全球存活率僅20-30%，此例為臺灣極早期早產醫療寫下新頁。

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