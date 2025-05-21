駕駛恍神路口擦撞！車頭爛了保險桿噴飛　自小客撞飛栽田裡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉嘉東街昨(20日)下午發生驚險交通事故！陳姓女駕駛行經該路段時，疑似未注意路口狀況，與一輛自小客車發生碰撞，猛烈撞擊導致對方車輛失控衝向路旁，當場撞斷電線桿並翻落稻田，現場一片狼藉。所幸女駕駛僅受輕傷，送醫後無大礙，詳細肇事責任仍待警方進一步調查。

▲彰化芬園鄉發生2車碰撞，其中1車失控撞斷電桿衝入稻田。（圖／警方提供）

經警方初步調查 陳姓女子駕駛白色轎車沿嘉東街行駛，行經一處路口時，疑似因未減速或未注意來車，與曾姓男子駕駛的自小客車發生擦撞。由於撞擊力道猛烈，曾男的車輛當場偏離車道，直接撞斷路旁電線桿，隨後車子衝入一旁稻田，曾女駕駛的白色轎車車頭變形，保險桿更是當場被削掉，可見衝擊力之大。

▲彰化芬園鄉發生2車碰撞，其中1車失控撞斷電桿衝入稻田。（圖／警方提供）

警消獲報後迅速趕抵現場，發現陳女胸口有挫傷，由於電線桿被撞斷，台電人員也緊急到場搶修，以恢復周邊供電。

警方初步研判，事故原因可能與未注意車前狀況或未遵守路口禮讓規則有關，但確切責任歸屬仍需調閱監視器及行車記錄器畫面進一步釐清。芬園分駐所呼籲，民眾行經路口時應減速慢行，確認左右無來車後再通過，以避免類似意外發生。

▲彰化芬園鄉發生2車碰撞，其中1車失控撞斷電桿衝入稻田。（圖／警方提供）