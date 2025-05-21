鹿港5／25送肉粽！百人徒步送煞出海　廟方曝禁忌：別戴這2樣

▲鹿港25日將舉辦送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮本月25日晚間11時，將舉行一場特別的「送肉粽」送煞儀式，由當地武聖宮主辦，其他的宮廟一同將煞送出海，超過百人徒步進行，儀式將嚴格遵循傳統習俗，以保地方安寧，有需要鎮宅平安符皆可到廟方索取，當天一同出行者請勿配戴與「鍊」或皮帶相關的物品。

▲鹿港武聖宮25日將舉辦送肉粽備有鎮宅平安符。（圖／翻攝自鹿港武聖宮）

武聖宮公布送煞路線，科儀將於25日晚間11時15分正式出發，隊伍將從「永安三路46巷」開始，行經永安二路後左轉平等路，接著右轉自由路、再右轉鹿草路，隨後左轉彰濱五路一段，最終右轉上台61線西濱快速道路的平面道路，直抵黑橋出海口，將煞氣送出海。

▲鹿港武聖宮25日將舉辦送肉粽。（圖／翻攝自鹿港武聖宮）

「送肉粽」是彰化鹿港沿海地區特有的喪葬習俗，專門為上吊輕生的亡者舉行，目的是透過法會與送煞儀式，將厄運帶離。由於傳統認為煞氣可能影響生人，廟方特別呼籲民眾在儀式進行期間盡量避開行經路線，尤其忌諱「正面相遇」，有需要平安符者可自行到廟索取。

近年來，「送肉粽」儀式雖漸受外界關注，但多以搭車為主，25日將進行的送煞科儀，在深夜舉行，由於遵循傳統，全程徒步進行，前後將進行約2個多小時。

▲鹿港25日將舉辦送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

武聖宮指出，此次科儀將由專業法師主持，全程嚴守傳統規範，呼籲外界尊重家屬與地方信仰，切勿圍觀或干擾儀式進行。請隨行的民眾身上切勿帶項鍊、手(腳)鍊等等、及皮帶等物品、莊嚴的宗教科儀，盼大眾以同理心看待，請民眾切勿跟隨，勿過度獵奇。

▲鹿港25日將舉辦送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）