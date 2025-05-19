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台中人妻出軌閨蜜！2女躲摩鐵滾床單　退役軍官夫怒告

▲人妻出軌，對象竟是閨蜜。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻出軌，對象竟是閨蜜。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中地方法院近日判決一起配偶權侵害案件，退役少尉軍官小明（化名，下同）控告妻子小華（化名，下同），竟與她認識19年的閨蜜小蜜（化名，下同）發展成超友誼關係，兩人不僅互稱「老公老婆」，更傳訊曖昧對話並發展肢體親密行為。法院審酌對話及行為內容，認定已侵害配偶權，判小華與小蜜須連帶賠償小明24萬元，可上訴。

判決書指出，小明與小華於2019年結婚，育有一女，家庭原本和樂，直到去年底，小明發現妻子行為異常，說謊頻繁且神情緊張。某天小華突然離家失聯，小明追問下竟接獲訊息，「我在旅館，跟小蜜在一起。」更令他震驚的是，小華坦承曾與小蜜進行「摸奶」、「吃奶」等親密互動，並一同開房及出遊。

小明進一步查閱通訊紀錄，發現兩人對話內容曖昧充滿性暗示，小華留言「老婆我想抱抱親親」、「妳這輩子只能是我的人喔」，小蜜也回應「老公我愛妳」、「都妳啦，我想跟妳愛愛了」。小明因而氣憤提起告訴。

庭審中，兩名女子辯稱只是感情深厚的閨蜜，相關對話為開玩笑，出遊也有事先知會小明，甚至有時由他協助安排。小華更表示離家是因為小明有暴力行為，並已申請保護令。

不過，法院認為對話內容已遠超一般友誼範疇，頻繁出現互稱夫妻及性暗示語句，並有明確肢體接觸紀錄，構成侵害配偶權行為。法官最終判小華與小蜜須連帶賠償小明24萬元。

法官並考量三人經濟背景，小華為外送員，小蜜為未婚專科畢業女性，小明則為退役軍官、目前擔任保全，全案仍可上訴。

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