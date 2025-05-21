三峽命危女童救回！家人重回現場喊「寶貝不要怕」：快回醫院治療

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記者戴若涵／新北報導

新北市三峽區北大國小旁19日發生重大事故！78歲余姓駕駛因不明原因駕車沿途高速衝撞，朝機車騎士、過馬路的國中女學生撞去，釀成4命危12輕重傷的慘案，而4名命危的傷者僅一名12歲張姓女學生被救回，21日上午家人帶著張女的短袖重回現場，聲聲呼喚「寶貝」、「不要害怕」、「快回醫院治療」。

▲張姓女學生家屬重回現場，呼喊寶貝不要怕，快回醫院治療。（圖／攝影中心翻攝）

事發當時張姓女學生與2名同班同學劉女、吳女走在斑馬線上，孰料，余男突然高速衝來，3人見狀剛作勢閃躲，但因時間太短，根本來不及閃就被撞飛，3人書包、考卷、鞋子等個人物品瞬間炸飛，3人重摔落地後倒地不起，當場失去生命跡象。

▲3名女學生遭撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

警消獲報趕抵現場，趕緊將人送醫搶救，但劉女、吳女受有多重外傷，三峽恩主公醫院出動多名外傷、重症科醫師搶救1.5小時，仍無法救回，而被送往土城長庚搶救的張女，受有頭部重創、顱內出血、全身多處骨折、骨盆腔嚴重骨折大出血，雖恢復呼吸心跳，但近幾日將是關鍵期，目前正在加護病房觀察中。

張女家人21日上午重回國光街、國成街口，拿著張女的白色短袖沿途呼喚，「寶貝」、「不要害怕」、「快回醫院治療」，希望孩子能夠早日甦醒，令人相當鼻酸。