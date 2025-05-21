快訊／三峽翁失控衝撞3死！民眾湧路口哀悼　鮮花、供品倍數增長

記者邱中岳、莊智勝／新北報導

新北三峽19日傳出重大車禍，78歲的余姓老翁駕駛自小客車沿路衝撞，導致3人死亡、12人輕重傷，由於事故發生正值學校放學時間，死傷者大部分為學生、及到場接送孩子的家長，交通安全問題再度引發熱烈討論。事故發生後，20日陸續有民眾到場擺放供品，經過一夜，今(21日)供品、花束數量呈倍數增長，粗估佔地面積已有3、400平方公尺。

▲三峽車禍3死，今(21日)民眾仍湧入現場擺鮮花、供品弔唁，粗估面積約400平方公尺。（圖／記者邱中岳攝）

警消19日下午4時04分接獲報案，北大國小旁發生嚴重事故，隨即派員趕赴現場處理，抵達後發現，多名學童倒臥路面，救護人員緊急進行CPR搶救，現場共15人輕重傷，其中2名12歲劉姓、吳姓女學生經緊急送醫搶救後宣告不治，另有一名40歲洪姓媽媽當時要前往北大國小接孩子也挨撞，經急救2個半小時宣告不治，全案累計3死12傷。

由於事故發生地點鄰近北大國小、三峽國中，死傷者多為學生、家長，交通安全議題再次引起重視，熱心民眾在事發後也紛紛前往現場擺放花束、供品弔唁無辜的死者。經過一夜後，今供品快速增加，從起初的路口一隅，增至約3、400平方公尺的面積，現場除了鮮花、零時、飲料外，還有卡片、娃娃等。

▼昨供品只占路口一隅。（圖／記者陳以昇攝）