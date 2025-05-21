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強制高齡駕駛裝ADAS、補助公共小黃　交長：3個月研議

▲▼交通部長陳世凱於立法院備詢。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部長陳世凱於立法院備詢。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

三峽一名78歲高齡駕駛19日衝撞機車和路人釀3死12傷，引發眾怒，交通部昨宣布「高齡駕駛人駕駛管理」措施。立委今於立法院質詢建議，台灣可比照他國要求高齡者車輛強制加裝先進駕駛輔助系統（ADAS），另考量中南部公共運輸不普及，每月補助長者一定金額或趟次的公共小黃。對此，交通部長陳世凱表示，可納入3個月內研議。

目前70歲以上有駕照者約182.6萬人次，交通部昨宣布「高齡駕駛人駕駛管理制度」3措施，包括高齡換照年齡擬從75歲下修至70歲，換照考試增加「實地演練」，若70歲後繳回駕照提供TPASS加碼補助繳回駕照。

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立委李昆澤今質詢表示，從世界各國換照制度來看，台灣跟日韓檢查項目一致，但路考部分有差異，建議參考日、韓、美、澳建立分階段換照制度，根據不同年齡、特定違規項目建立不同制度。

他也說，日本有補助高齡駕駛購買配有ADAS的新車，加拿大今年也強制新車搭載ADAS，歐盟也要求新車配備加裝ADAS，台灣也可視他國成效要求高齡者車輛強制加裝，並補助經費。

針對建立高齡者友善出行空間，李昆澤指出，交通部祭出自願繳回駕照補助TPASS措施，但中南部公共運輸不普及，成效恐不高，建議提供每月固定次數或金額的公共小黃，當月未使用完不累積至下個月，對於中南部長者比較有實際幫助。

陳世凱表示，駕訓制度是大家都希望加強的部分，未來規劃針對有肇事紀錄的高齡者增加路考，細部規劃會在3個月內研議。至於車輛加裝ADAS，台灣目前跟歐盟差不多，新車都有裝置ADAS，也可研議補助高齡駕駛購買新車時有更好的輔助系統。

針對補助長者搭乘公共小黃，陳世凱也說，確實可以研議這種不累積的補助服務。

立委洪孟楷質詢也說，三峽這起肇事車輛行經路線長達400多公尺，很難是單一因素造成，除了工程維護外，車輛主動防護也該加強。日本除了70歲以上換照制度，還有強制長者車輛裝防暴衝裝置、防撞輔助系統，這才是治標也治本。

陳世凱表示，日本並非強制加裝防撞輔助系統，但有補助約9成加裝，台灣現行新車已需加裝安全系統，未來也可以研議讓高齡者使用車輛補助加裝，會在3個月內檢討。
 

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