三峽78歲翁撞死3人！他轟「交通部要睡多久」：限制年齡非正解

▲三峽北大國小旁嚴重車禍釀3死。（圖／民眾提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市三峽19日下午發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈，衝撞放學學生與路人，造成3死12傷，事件也引發社會對高齡駕駛的廣泛討論。對此，財經作家李柏鋒認為，限制高齡駕駛並非正解，而是要強制新車安裝AEB（自動緊急煞車），「交通部到底還要睡多久？」

李柏鋒20日臉書發文表示，年齡與駕駛資格的問題並非單純限制高齡者駕車便能解決。他認為，若以年齡作為限制標準，未來台灣的高齡化社會可能會讓大量民眾失去駕駛資格，「限制年齡其實也不是真正的解法，當然我不否認遲早有一天一定會發生因為年齡而導致的問題，但解法真的是限制年齡嗎？」

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李柏鋒舉例，現在很多老人的住處會有電梯、浴室有扶手等通用設計，因此汽車也是相同情況，解決方式應著重於科技的運用，例如推廣輔助駕駛技術及全自動駕駛。

此外，他提到國際間的安全科技政策，例如日本於2021年、歐盟於2022年已強制新車配備自動緊急煞車（AEB），中國亦即將跟進。而台灣交通部在此方面的進展卻相對緩慢，「交通部到底還要睡多久？」

李柏鋒認為開車開到一半心肌梗塞、疲勞駕駛、酒駕，有時候是故意、有時候是非自願，大多數其實都跟年齡無關，但有了車道居中、定速巡航、自動緊急煞車這些輔助駕駛技術，車子可能就可以停下來，保護了駕駛，更保護了其他的用路人，「人命很珍貴，還要在那邊計較如果強制裝這些，新車會變貴？那你只能祈禱下一個被撞死的不是自己的家人了」。