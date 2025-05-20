赴日旅遊注意！日本單週1792人感染百日咳　福岡最嚴重

▲日本全國通報的百日咳感染人數達1,792人，較前一週增加46人。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）今（20日）公布最新統計，截至5月11日止的第19週，日本全國通報的百日咳感染人數達1,792人，較前一週增加46人（增幅2.6%），為時隔2週再度上升。雖然單週新增數已不再創新高，但整體疫情仍處於高原期，提醒赴日旅客要多加留意。

綜合日媒報導，從都道府縣別來看，患者數最多的是福岡縣（110人），其次為兵庫縣（109人）、東京都（92人）、千葉縣（88人）、新潟縣（86人），顯示疫情在全國多地持續擴散。

日本今年以來的累計病例已達16,475人，部分地區甚至通報了抗藥性菌株，以及嬰兒重症或死亡的案例。由於百日咳主要影響兒童，特別是6個月以下嬰兒風險最高，專家呼籲家長應依照時程接種疫苗，並避免讓幼兒暴露於可能感染的環境。

此外，孕婦也可於懷孕後期接種三合一疫苗，透過「母嬰免疫」將抗體傳遞給新生兒。儘管日本使用的疫苗與歐美不同，但最新研究指出，仍具一定的抗體傳遞效果。醫界建議高風險族群應優先接種，以保護家庭中脆弱的嬰兒成員。

根據疾管署資料顯示，百日咳是一種呼吸道的急性傳染病，易侵犯5歲以下幼童，常以輕微之咳嗽症狀開始（卡他期），1-2週後，疾病症狀成為陣發性咳嗽（發作期），典型症狀為呼吸性哮聲（whooping），並伴隨嘔吐，常無或只輕微發燒症狀。症狀可持續1-2月或更長，然後發作逐漸減少且較不嚴重（恢復期），持續咳嗽2-3週後即痊癒。而較大兒童或成人患者則並無此典型症狀，常以持續咳嗽，但無哮聲表現。另在小於6個月的嬰兒停止呼吸（apnea）是一個常見症狀，但可能沒有呼哮聲現象。如果沒有併發症整個病程約6-10週。

百日咳通常發生在冬天及春天，主要由空氣傳染或飛沫傳染，自早期輕微咳嗽至陣發性咳嗽都可能傳染給別人，期間約1個月左右。幼兒較可能併發肺炎、痙攣或嚴重的腦部病變或死亡。只要早期發現就醫診治，並依照醫囑耐心按時服藥，可完全治癒。



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