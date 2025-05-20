　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴日旅遊注意！日本單週1792人感染百日咳　福岡最嚴重

日本全國通報的百日咳感染人數達1,792人，較前一週增加46人。（pexels提供）

▲日本全國通報的百日咳感染人數達1,792人，較前一週增加46人。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）今（20日）公布最新統計，截至5月11日止的第19週，日本全國通報的百日咳感染人數達1,792人，較前一週增加46人（增幅2.6%），為時隔2週再度上升。雖然單週新增數已不再創新高，但整體疫情仍處於高原期，提醒赴日旅客要多加留意。

綜合日媒報導，從都道府縣別來看，患者數最多的是福岡縣（110人），其次為兵庫縣（109人）、東京都（92人）、千葉縣（88人）、新潟縣（86人），顯示疫情在全國多地持續擴散。

日本今年以來的累計病例已達16,475人，部分地區甚至通報了抗藥性菌株，以及嬰兒重症或死亡的案例。由於百日咳主要影響兒童，特別是6個月以下嬰兒風險最高，專家呼籲家長應依照時程接種疫苗，並避免讓幼兒暴露於可能感染的環境。

此外，孕婦也可於懷孕後期接種三合一疫苗，透過「母嬰免疫」將抗體傳遞給新生兒。儘管日本使用的疫苗與歐美不同，但最新研究指出，仍具一定的抗體傳遞效果。醫界建議高風險族群應優先接種，以保護家庭中脆弱的嬰兒成員。

根據疾管署資料顯示，百日咳是一種呼吸道的急性傳染病，易侵犯5歲以下幼童，常以輕微之咳嗽症狀開始（卡他期），1-2週後，疾病症狀成為陣發性咳嗽（發作期），典型症狀為呼吸性哮聲（whooping），並伴隨嘔吐，常無或只輕微發燒症狀。症狀可持續1-2月或更長，然後發作逐漸減少且較不嚴重（恢復期），持續咳嗽2-3週後即痊癒。而較大兒童或成人患者則並無此典型症狀，常以持續咳嗽，但無哮聲表現。另在小於6個月的嬰兒停止呼吸（apnea）是一個常見症狀，但可能沒有呼哮聲現象。如果沒有併發症整個病程約6-10週。

百日咳通常發生在冬天及春天，主要由空氣傳染或飛沫傳染，自早期輕微咳嗽至陣發性咳嗽都可能傳染給別人，期間約1個月左右。幼兒較可能併發肺炎、痙攣或嚴重的腦部病變或死亡。只要早期發現就醫診治，並依照醫囑耐心按時服藥，可完全治癒。


更多鏡週刊報導
「小孩就這樣沒了…」三峽車禍死者家屬心碎招魂　現場痛哭失聲
三峽車禍3死12傷！交通局重返現場勘驗　揭78歲駕駛「3大違規」釀悲劇
駭人！披薩師傅認罪「人體分屍燉蔬菜」　恐怖儀式震撼法國

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸國台辦：賴清德兩面手法注定失敗
快訊／暴衝老翁傳是「大同大學監察人」　校方不證實
快訊／又有暴衝車禍！　1行人當場無生命跡象
S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲
快訊／招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」　女騎士回家了
快訊／高雄澄清湖驚見浮屍！　身分曝光
快訊／三峽女騎士一雙兒女沒了媽…夫心碎招魂
民眾淚崩！三峽慘案路口擺滿鮮花　卡片悼念「願在天堂永遠快樂」
快訊／交通部祭3措施「高齡換照75歲下修70歲」　考試增實地
最美董座現身控訴：我是不是沒有滿足到檢察官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老師放學後在教室激戰！「小學生目睹」家長氣炸

印尼小姊弟相擁亡！全身傷「手臂遭砍斷」　最小才4歲

台灣遊客「非法拍攝」美軍戰機　22日接受南韓偵訊

赴日旅遊注意！日本單週1792人感染百日咳　福岡最嚴重

賴清德就職周年演說國際關注　專家揭「未提中國併吞台灣」原因

南韓總統大選提前開跑 　今起開放海外選民「不在籍投票」

只拿玩具扔掉餐點！日本麥當勞吉伊卡哇之亂　第3波販售恐喊卡

自掘墳墓！男沙灘挖出2.5公尺深洞　「瞬間被吞」活埋畫面曝

日美第3輪談判23日登場　赤澤亮正重申「要求美國取消關稅」

模擬武統台灣！中國「目標癱瘓總統府」複製博愛特區　派漁船騷擾

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

#賴清德 探視 #三峽 車禍事故傷者！蹲地緊握家屬雙手慰問

老師放學後在教室激戰！「小學生目睹」家長氣炸

印尼小姊弟相擁亡！全身傷「手臂遭砍斷」　最小才4歲

台灣遊客「非法拍攝」美軍戰機　22日接受南韓偵訊

赴日旅遊注意！日本單週1792人感染百日咳　福岡最嚴重

賴清德就職周年演說國際關注　專家揭「未提中國併吞台灣」原因

南韓總統大選提前開跑 　今起開放海外選民「不在籍投票」

只拿玩具扔掉餐點！日本麥當勞吉伊卡哇之亂　第3波販售恐喊卡

自掘墳墓！男沙灘挖出2.5公尺深洞　「瞬間被吞」活埋畫面曝

日美第3輪談判23日登場　赤澤亮正重申「要求美國取消關稅」

模擬武統台灣！中國「目標癱瘓總統府」複製博愛特區　派漁船騷擾

臺灣黑熊變多了！足跡離淺山平地越來越近　人熊和平共處成課題

京華城案作證遭疑「討厭柯文哲」　苗博雅：對他無好惡

4旅行社玩韓國優惠「4天免萬元」　與李多慧同遊首發團開賣

最美營養師12年前舊照被掀出！藍勾勾好友驚：哪來的高中校花！？

士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」回歸　特定日期下午茶供應

賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

二軍／雙安表現獲召喚！陳佳樂升一軍　馬傑森一日雙戰奔波

網傳三峽車禍駕駛是「大同大學監察人」　校方不證實

快訊／台南「廂型車暴衝」撞行人！　釀1命危、1無意識搶救中

《折腰》男二被轟複製《慶餘年》二皇子！微博疑嗆觀眾：等你們破防

【黃仁勳親民合照】太太默默陪在身邊　網見穿搭大歪樓：佩服

國際熱門新聞

麥當勞1組合竟成「偏頭痛解方」？　一票人喊真的有效

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

空姐爆料　「和乘客打招呼」背後原因

13種高薪工作「AI也搶不走」

偷吃毒梟的女人！33歲名DJ遭行刑式槍決

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

川普曝俄烏將開始談判　梵蒂岡願意主辦

三峽車禍3死　各國高齡駕駛規定比一比

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

赴日注意！日本擬調漲出國稅

日少女「被騙當性奴」！從車內激戰到摩鐵

老公偷看A片　人妻「割掉陰莖」煮湯喝掉

把AI當小孩用！黃仁勳親授「必學提問術」

拜登罹攝護腺癌首發文：癌症影響我們每一個人

更多熱門

相關新聞

南韓總統大選開跑　今起開放海外不在籍投票

南韓總統大選開跑　今起開放海外不在籍投票

考量到部分在海外居留的選民無法返回南韓國內投票，因此南韓提供「不在籍投票」（在外投票）的方式，開放投票的時間點為今（20）日起至25日，定居在中國、日本、澳洲、紐西蘭的南韓民眾開始前往投票。

日麥當勞吉伊卡哇之亂 第3波販售恐喊卡

日麥當勞吉伊卡哇之亂 第3波販售恐喊卡

三峽3死車禍！律師揭殘酷1法規恐「一毛不用賠」

三峽3死車禍！律師揭殘酷1法規恐「一毛不用賠」

日本貿易代表：要求美國取消關稅立場未變

日本貿易代表：要求美國取消關稅立場未變

模擬「癱瘓台灣總統府」　中國複製博愛特區

模擬「癱瘓台灣總統府」　中國複製博愛特區

關鍵字：

百日咳日本日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽翁撞死3人　排除酒駕、毒駕

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

白白爆4年婚姻地獄！產後遭嗆沒價值

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

12歲女學生遭撞死！家屬相驗崩潰哭喊：小孩就這樣沒了

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面