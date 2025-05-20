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南韓總統大選提前開跑 　今起開放海外選民「不在籍投票」

▲▼南韓總統大選。共同民主黨李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫、民主勞動黨權英國。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統大選。由左至右為共同民主黨李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫、民主勞動黨權英國。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於6月3日實施總統大選。不過，考量到部分在海外居留的選民無法返回南韓國內投票，因此南韓提供「不在籍投票」（在外投票）的方式，開放投票的時間點為今（20）日起至25日，定居在中國、日本、澳洲、紐西蘭的南韓民眾開始前往投票。

根據《韓聯社》，為了能讓每一位選民行使投票權，南韓政府在全球118個國家設置223個投票所，其投票所的地點大多為南韓派駐各國的大使館或領事館、代表處或僑胞機構。

南韓駐日本大使館指出，截至去年6月為止，在日本擁有選舉權的18歲以上韓籍公民共有41萬1000人，其中有3萬8000人登記將參與此次投票。據悉，南韓在日本的東京、橫濱、大阪、神戶、札幌、仙台、福岡等地設置投票所。

南韓駐日本大使朴喆熙投完票後向記者表示，呼籲選民們百忙之中也要抽空投票，「海外同胞能夠行使投票權，對於韓國發展而言相當重要」；首次在日本投票的28歲尹姓民眾表示，「期盼能夠透過投票，來讓國家變得更好」。

▲▼南韓在日本東京都港區「在日本大韓民國民團」總部設置投票所，供海外居民投票。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓在日本東京都港區「在日本大韓民國民團」總部設置投票所，供海外居民投票。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓在日本東京都港區「在日本大韓民國民團」總部設置投票所，供海外居民投票。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，南韓同樣也在中國設置投票所，除了位於北京的南韓駐中國大使館，還包括廣州、上海、瀋陽、西安、武漢、成都、青島、香港和大連，其中光是北京就有4218人登記投票，而20日上午就有250人投完票。

在中國從事美容業長達20年以上的金姓（50歲）、黃姓（37歲）民眾透露，他們期盼候選人當選後能夠維持韓中關係穩定發展，「畢竟只要外交關係惡化，旅居外國的人在簽證上便開始遭遇困難！比起個人與政黨利益，我們更需要優先追求國家利益的人。」

派駐中國工作的42歲林姓民眾則表示，「最近國內外情勢紛亂，希望能夠選出較穩定、且可以預測的後選人當總統。每逢政黨輪替，韓中關係和政策就會跟著改變，希望能夠選出在政策面上較為穩定的人。」

此外，泰國、菲律賓、印尼、印度、馬來西亞、新加坡、緬甸、斐濟、巴布亞紐幾內亞等亞洲與大洋洲國家，其南韓駐當地使館皆開放擁有投票權的僑民參與投票。

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