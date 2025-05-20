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三峽3死車禍！律師揭殘酷1法規：受害人恐一毛賠償都拿不到

知名律師何孟臨以實務經驗分析，三峽車禍受害者及受害家屬後續的求償可能非常有限，甚至一毛錢都拿不到。（翻攝畫面）

▲事故現場畫面十分慘烈，讓人怵目驚心。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北三峽北大國小3死12傷車禍震驚全台，肇事原因仍待釐清，除了高齡駕駛換照制度，受害者及受害家屬的賠償也備受關注，承作學生團保的國泰人壽已成立專案小組，協助家屬保險理賠服務。不過知名律師何孟臨估算，3名死者及12名傷者包含雙親撫慰金、葬禮及醫療看護費用，車禍求償總共至少2,040萬元。然而在現行制度與法規存在漏洞下，何孟臨以實務經驗分析，接下來悲劇可能才剛開始，因為受害者可能一毛錢都拿不到。

何孟臨表示，現實角度而言，唯一能讓受害者家屬生活回歸正常、孩子繼續讀書的就是錢。經他估算，3名死者包含雙親撫慰金、喪葬及醫療費用，金額約在1,440萬元；12名傷者若不分傷勢輕重，後續醫療撫慰一個人算50萬元，總共就要600萬元。也就是說，這場車禍的肇事求償至少要2,040萬元。

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不過何孟臨分析，肇事駕駛開的是台10年以上的老車，高機率沒保第三人責任險，只會有基本的強制險，最多只能申請200萬元，且當中已含事故造成的死亡、失能和醫療費用，「就是一個受害者200萬元，多的就自己跟肇事者要。」所以他才會說，肇事者若沒保第三責任險，「接下來的悲劇才剛開始…」。

由於台灣法院人手短缺，一場刑事官司費時許久，何孟臨直言，等官司花3、5年結束，結果發現肇事者名下什麼都沒有，受害者可能一毛錢都拿不到。更慘的是，若肇事者在債務清償前就離世，鉅額賠償是可以被子女拋棄繼承的，加上保險若有指定受益人，身故的保金規定上不屬於遺產，跟受害者毫無關係，也就是說，受害者家屬最後除了強制險，其他賠償金連影子都看不到。

因此何孟臨呼籲，應該「立法強制投保第三人責任險 」，感嘆太多悲劇發生後，受害者因為肇事者沒錢拿不到應有賠償；強制險理賠金額修法至少也該翻倍，否則現行200萬元對照目前生活狀況，實在杯水車薪。

最後何孟臨建議受害者家屬，應盡早假扣押、假處分，完成法律程序的第一步，因為肇事者本性或許善良，但不見得周遭親友每個都是如此，難保到時候人沒了、錢也沒了。

根據國泰人壽學生團保內容，一般失能險給付最高100萬元，戶外教育失能險則是300萬元為限。教育部今（20日）表示，學產基金會盡快發放急難慰問金協助受影響學生及家庭，並請國泰人壽主動協助相關理賠。


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