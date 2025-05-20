最美營養師12年前舊照被掀出！藍勾勾好友驚：哪來的高中校花！？

▲高敏敏有「最美營養師」稱號，是《醫師好辣》節目元老級來賓。（翻攝自高敏敏Threads）

圖文／鏡週刊

擁有80萬粉絲的「最美營養師」高敏敏被網友翻出一張12年前的舊照，照片上的她剛通過國考身披白袍，模樣清純帶點羞澀，與如今螢光幕前充滿自信模樣形成強烈對比，舊照一經公開，立刻在網上引起廣泛關注。

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▲高敏敏被網友翻出一張12年前的舊照。（翻攝自高敏敏Threads）

高敏敏本人也大方分享此事，短時間內該則串文便突破了35.7萬次瀏覽，不僅吸引了大量粉絲朝聖按讚，就連不少藍勾勾認證的好友也紛紛爭相在底下留言回應「太可愛了吧！根本校花！」「不敢相信！好正」、「敏敏都沒什麼變耶」還有網友打趣留言：「上面繡的是哪間高中？看不清楚欸！」

現年33歲的高敏敏自北商大企業管理MBA碩士畢業，擁有國考營養師證照，並長期於各媒體平台、專業講座擔任講師，被粉絲譽為「最美營養師」，經常受邀至各大綜藝節目，也是《醫師好辣》節目元老級來賓，清秀臉龐加上姣好的身材，在中山醫學大學營養學系求學期間便屢屢登上PTT表特板。

現實生活中，高敏敏就連逛超市被粉絲認出來要求合照時，都還會貼心指導幾句營養資訊，讓她在民眾心中建立起深厚的信任感。高敏敏表示，能夠透過交流讓更多人開始關注正確的飲食方式是自己長年提倡的初衷，未來不論在專業領域抑或是公益推廣上都會持續砥礪自己不斷精進專業知識，期盼未來能透過更加多元的方式將自身所學回饋社會。



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