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家長群組瘋傳！用多多做「水果糖葫蘆」網友：超消暑、根本夜市升級版

▲▼ 夏日美食,DIY,親子活動,多多水果糖葫蘆,清涼食譜,消暑,暑假,多多。（圖／擷取自影片）

▲高溫天氣讓人提不起勁出門逛夜市，不如換個方式，自己在家動手做「多多」水果糖葫蘆！（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日，午後總讓人想找點酸甜冰涼的小點心解暑！酸酸甜甜、外脆內嫩的糖葫蘆一直是大人小孩都愛的經典零食，但高溫天氣讓人提不起勁出門逛夜市，不如換個方式，自己在家動手做「多多」水果糖葫蘆，吹著冷氣也能輕鬆享受冰脆的好滋味。最重要的是，ETtoday找到「免開火＋超好做」的食譜，超適合帶著孩子一起動手DIY，只要「簡單三步驟」，就能擁有「好吃又好玩」的「多多」水果糖葫蘆，絕對是今夏最受歡迎的親子活動！

冰塊＋多多＋當季水果「3步驟秒變身」夢幻糖葫蘆
首先，挑選一個自己喜歡的大碗，放滿冰塊，接著倒入無論大人小孩都愛的「統一多多」。然後將「提前冰凍好的水果串」放入碗中。貼心小提醒，水果串一定要事先冰凍至少3～4小時，才能確保後續的多多糖霜順利結晶，達到最佳的冰脆效果。如果臨時製作，水果溫度不夠低，糖霜可能就不容易凝固。

▲▼ 夏日美食,DIY,親子活動,多多水果糖葫蘆,清涼食譜,消暑,暑假,多多。（圖／擷取自影片）

水果的選擇建議可依季節搭配，例如現在正當季的香蕉、葡萄、砂糖橘等酸甜水果。如果家中有愛挑食的小朋友，也可以趁這波扭轉他們對小番茄的印象。色彩繽紛的水果組合，不僅吸睛，也能讓孩子們食慾大開。

▲▼ 夏日美食,DIY,親子活動,多多水果糖葫蘆,清涼食譜,消暑,暑假,多多。（圖／擷取自影片）

最後，將水果串緩緩浸入多多裡，讓每顆水果完美被多多包覆，再等待表面結霜就完成了！超簡單3步驟，免熬糖、免用火，安全又方便，即使是小小孩也能輕鬆參與，隨時隨地打造屬於全家人的夏日甜點時光。

▲▼ 夏日美食,DIY,親子活動,多多水果糖葫蘆,清涼食譜,消暑,暑假,多多。（圖／擷取自影片）

好喝又百搭的「多多」，帶來酸甜冰涼的全新體驗
在等待水果外層結霜的過程中，不妨先享用一瓶冰涼的多多牛奶口味，入口香滑、奶香濃郁，喝了這麼多年還是讓人回味無窮。

▲▼ 夏日美食,DIY,親子活動,多多水果糖葫蘆,清涼食譜,消暑,暑假,多多。（圖／擷取自影片）

大約10分鐘左右，當發現水果串外層結上一層晶瑩剔透的多多糖霜，就代表「多多」水果糖葫蘆正式完成了！冰涼水果結合多多特有的酸甜糖衣，光用聞的就覺得香氣十足。一口咬下，多汁的水果與酸甜感讓人欲罷不能，清爽口感也讓大人小孩一串接著一串，直呼比夜市糖葫蘆還消暑！這時再搭配一瓶多多草莓口味，讓莓果特有的微甜酸香風味，為這次的夏季水果串增添更多層次與幸福滋味！

▲▼ 夏日美食,DIY,親子活動,多多水果糖葫蘆,清涼食譜,消暑,暑假,多多。（圖／擷取自影片）

▲▼ 夏日美食,DIY,親子活動,多多水果糖葫蘆,清涼食譜,消暑,暑假,多多。（圖／擷取自影片）

不只是飲料，百變「多多」躍升親子創意最佳拍檔
從之前在網路上爆紅的「多多」炒冰到今天的「多多」水果糖葫蘆，讓多多早已不只是單純的飲品，更是家庭創意料理的靈魂角色！這次不妨再揪孩子一起動手，享受「多多」水果糖葫蘆帶來的創意樂趣。無需高超的料理技巧，也不必擔心安全問題，簡單的製作過程就能讓親子互動變得更加有趣、更有成就感。

▲▼ 夏日美食,DIY,親子活動,多多水果糖葫蘆,清涼食譜,消暑,暑假,多多。（圖／擷取自影片）

夏天只想和孩子待在冷氣房，還是能靠多多玩出無限可能！一起親手嘗試這夏絕對不能錯過的「多多」水果糖葫蘆，享受專屬於你們的酸甜幸福。

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