國內首例！以人類X光診斷國王企鵝胃阻塞　恆基劉興周獲模範勞工獎

▲國內首次以人類X光技術成功診斷動物胃阻塞為國王企鵝「JoJo」進行胃腸道透視檢查。(圖／恆基提供)



記者陳崑福／屏東報導

在台灣最南端的恆春基督教醫院（恆基），默默耕耘近二十載的放射科劉興周主任，憑藉對醫療工作的堅持與熱情，榮獲2024年屏東縣模範勞工獎。他秉持「用心、細心、耐心、專心、愛心」的「五心級」服務理念，將例行的放射影像檢查轉化為溫暖且安心的醫療照護。

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退伍後投身放射診斷領域的劉興周，曾在放射師極為搶手的年代，放棄北部發展機會，選擇來到放射科人才極度匱乏的恆春半島。近二十年來，他堅守崗位，為了不耽誤患者病情，即使曾手腳骨折，仍打著護具持續工作。他的身影常穿梭病房與社區之間，不僅展現高度的職業精神，也為偏鄉患者帶來安定與信賴。

從基層放射師一路晉升為放射科主任，其持續推動團隊進步，不僅提升診斷準確度，更引進多項高階影像設備，曾讓恆基在當地成為診斷速度與精準度俱優的醫院。他也曾為海生館國王企鵝「JoJo」進行胃腸道透視檢查，是國內首次以人類X光技術成功診斷動物胃阻塞，挽救珍稀生命，也促成醫學與動物醫學的跨界合作，獲得廣泛關注。

除日常醫療工作外，興周主任亦積極投入核能輻射災害演習及衛教推廣，擔任輻傷演練種子教官，提升社區輻射安全意識。此外，他長年參與恆基團隊到部落教會的關懷事工，將醫療與關愛帶進偏鄉長者和家庭。

2016年莫蘭蒂颱風重創南台灣，恆基三分之一院區受損。擔任行政總值的他，第一時間組織留守人力，冒雨撤離病患與設備，成功保全醫療量能，展現臨危不亂的應變能力，是災難中醫護團隊堅實的後盾。

恆基顏簡美珠院長表示：「興周主任是醫院發展的重要基石，他的專業與領導力，是我們全院同仁引以為榜樣的典範。」