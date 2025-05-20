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混種比特犬兩度撕咬！台中愛心爸+15歲阿財渾身傷　飼主疑落跑

▲▼ 。（圖／）

▲台中一名王先生18日遛狗，結果遭一隻戴有項圈的犬隻（左）攻擊，人狗都受傷。（圖／王先生提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名王先生收養一隻流浪狗、阿財，18日散步時，突然一隻貌似混種比特犬的中大型犬衝來，朝阿財屁股猛力撕咬，王先生奮力分開，結果手腳也被咬傷，比特犬不罷休，又二度攻擊，導致王先生人狗都嚴重受傷，附近民眾發現，該犬主人當時疑似在對面，結果一被「指認」就落跑，雖然狗狗有項圈、鐵鍊，但無晶片，警方仍追查中。

王先生說，18日下午15點左右，帶著15歲的阿財到東區立德東街、建智街口散步，正準備要回家了，卻有一隻犬隻衝過來，朝阿財攻擊，王先生跟路人趕緊把兩隻狗分開，但阿財屁股已經遭到嚴重咬傷，滿地鮮血，王先生發現該犬有項圈，一旁還有鐵鍊，趕緊栓在一旁，並且把阿財抱到高處。

▲混種比特犬「二度撕咬」人狗傷　飼主找不到。（圖／王先生提供）

▲王先生說，該犬隻攻擊性強，眾人查看樣貌，懷疑有混到比特犬。（圖／王先生提供）

沒想到，該隻大型犬力氣大，直接掙脫栓綁處，再度要往阿財攻擊，王先生奮力抵抗，結果手部、四肢也被咬傷，跌傷在地板上，後來才被眾人給制伏。

整群民眾發現，狗狗體格、外貌看上去有比特犬特徵，懷疑是混種比特犬（詳細待確定，動保處僅標明混種），才會有如此強烈的攻擊性。並且有民眾目擊，該犬的主人就在事發地點對面的機車上，被一群民眾指認後，直接騎機車落跑。

王先生說，不敢說一定是那個人，也不曉得是刻意還是不小心鬆開牽繩，但家屬都希望找到當事人，研議提告。但事後該混種比特犬被帶去掃晶片，並沒有資料，加上路口監視器沒有拍到過程，警方追查難度提升。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王先生跟阿財都受傷，阿財還得住院觀察。（圖／王先生提供）

▲混種比特犬「二度撕咬」人狗傷　飼主找不到。（圖／王先生提供）

王先生兒子氣憤說：「一隻這麼具攻擊性的犬隻，沒植晶片、出事後主人還選擇逃避，這對其他民眾與寵物的安全是一種極大的威脅，萬一今天路過的是一名小孩子呢？」

王先生無奈說，自己飼養貓狗，阿財也是流浪犬收養，至今已經15歲、相伴多年，就像家人一樣，看到阿財受傷相當難過。家屬只要求，當事飼主能夠出面負責，但若找不到，總不可能對狗狗提告。

第三警分局說，員警已詢問目擊者及調閱監視器，釐清該犬隻是否有人飼養，如有人飼養，飼主未將犬隻鍊繩及戴嘴套，致犬隻咬傷他人，涉嫌違反動物保護法第20條第2項規定，已通報動保處，待查證飼主身分後，再依規定移請動保處裁處。

▲▼ 。（圖／）

▲阿財傷勢嚴重，有多處咬痕。（圖／王先生提供）

台中市動保處說，18日接獲通報後為確保犬隻再無攻擊之虞，旋即派員載回該犬，經掃描犬隻身上無晶片，未能確定飼主為何人。動保處與警察局第三分局立德派出所聯繫並調閱路口監視器影像，追查飼主資料，將函請陳述意見依法處理，經查有棄養動物屬實，將依動物保護法第29條處最高15萬元罰鍰，請民眾不要以身試法。

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