台中鬧區凌晨命案！34歲女9樓墜落倒臥人行道死亡

▲台中西區今日凌晨傳出一名女子墜樓，當場死亡。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市西區美村路一段一棟大樓，今（20）日凌晨0時許發生一起墜樓案，一名年約34歲女子不明原因自9樓墜下，倒臥大樓前方的廣場徒步區，當場死亡。經警方調閱監視器，發現女子獨自從9樓墜落，鑑識小組到場採證，跡證也與影像符合，初步排除外力介入可能性，目前已經報請檢方進行相驗，釐清死因。

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