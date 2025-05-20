　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

75歲高齡換照1規定漏掉「這族群」　檢核僅有認知測驗未實際路考

▲三峽北大國小旁嚴重事故，車輛因不明原因暴衝，現場10多人傷，其中3人命危。（圖／民眾提供）

▲三峽北大國小旁嚴重交通事故。（圖／民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

昨天傍晚放學時間，三峽北大國小前，行經人行道的學生與家長，遭78歲的余姓駕駛直接撞上，造成目前3死12傷悲劇，肇事原因仍待檢方釐清。高齡駕駛議題引發討論，對此，時代力量黨主席王婉諭今（20日）表示，這起憾事令人痛心與憤怒。雖然事故原因仍待進一步釐清，但校園周邊道路缺乏減速設計、高齡換照制度的無效執行，以及駕駛人缺乏定期回訓，都是可以事前預防、降低傷害的關鍵環節。

65歲以上高齡者的交通事故連年攀升，光是2024年，就有103988件事故，造成1225人死亡，73780人受傷。比起高齡換照上路前2017年的56799件、984人死亡、41975人受傷，還是成長了近一倍。王碗諭直言，顯示現行制度形同虛設，漏洞百出，未能有效保障用路安全。

對於換照制度，時力指出，交通部留下超級大漏洞，一般人的理解，應該是年滿75歲全面換照。但是交通部跟你想的不一樣，只有「未來」滿75歲的高齡駕駛要換照，當時修法「已滿」75歲的駕駛，通通不用換照。

時力指出，經過8年，這批被交通部刻意漏掉的超高齡駕駛已經年滿83歲，不用換照，就可在路上開車，有多少人的體格、體能，已經完全不適合駕駛，沒有人知道。2021年開始，時代力量在立法院多次質詢交通部，交通部說不改就是不改，還大言不慚地說「評估至2024年底，實施前已年滿75歲的駕駛人幾乎無駕駛需求」，交通部擺爛至此，等於把風險控管完全交給運氣跟自然法則。

王婉諭批評，八年前交通部設計75歲換照制度時，僅限當時未滿75歲者適用，導致當年已滿75歲的高齡者，至今已逾83歲仍不需要換照。換照測驗也缺乏實際路考或模擬駕駛，根本無法評估真實的駕駛能力；更糟糕的是，75歲的換照門檻，因為三年緩衝期，實際上拖延到78歲。

王婉諭表示，時代力量多年來呼籲政府進行高齡駕照制度改革，具體主張包括：一、下修換照年齡至70歲或65歲。二、緩衝期縮短至一年內。三、納入實際路考或模擬駕駛測驗。四、推動有條件駕駛執照，依駕駛能力給予限制，也要針對所有駕駛人建立定期回訓制度。

王婉諭強調，人命關天，應作為而不作為，就是政策殺人，駕照管理措施，不用修法，馬上就可以做，呼籲交通部，立即檢討改進，不要放任更多悲劇繼續發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲女接小孩慘遭撞飛亡！丈夫、兒女悲慟相驗
快訊／新冠激增88.8%！　4例死亡
快訊／孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光
重回現場招魂...女學生家屬「拿小熊娃娃、粉色洋裝」痛哭
三峽翁撞死3人！車上發現1物　妻陪警返家蒐證
白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值
快訊／西門町突槍響！　警逮行動詐騙基地台
各國高齡駕駛規定比一比　日本這情況吊銷駕照
美禁出口H20！黃仁勳喊「痛心」　輝達損失150億美元營收

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曹興誠：賴清德併購說重點是程序正義　講「統一條件對方提」毫無問題

75歲高齡換照1規定漏掉「這族群」　檢核僅有認知測驗未實際路考

只給賴清德執政表現50分！　趙少康點「周年演說」3內容猛轟

賴清德：台灣沒要反攻大陸　強烈希望美日共同阻止中國發動戰爭

賴執政滿周年未提兩岸　黃介正分析兩可能性

78歲老翁車禍釀3死12傷！　林沛祥籲微調高齡駕駛法規

賴清德邀聽國安簡報　朱立倫再加碼：盼賴總統赴立院國情報告

列賴總統就職週年「10大跳票政見」　國民黨：綠共獨裁的真面目

白委稱林昶佐患焦慮症「不適合去北歐」惹議　黃國昌：沒必要過度渲染

賴清德向三峽車禍罹難者致哀　柯志恩：去年才承諾擺脫行人地獄

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

曹興誠：賴清德併購說重點是程序正義　講「統一條件對方提」毫無問題

75歲高齡換照1規定漏掉「這族群」　檢核僅有認知測驗未實際路考

只給賴清德執政表現50分！　趙少康點「周年演說」3內容猛轟

賴清德：台灣沒要反攻大陸　強烈希望美日共同阻止中國發動戰爭

賴執政滿周年未提兩岸　黃介正分析兩可能性

78歲老翁車禍釀3死12傷！　林沛祥籲微調高齡駕駛法規

賴清德邀聽國安簡報　朱立倫再加碼：盼賴總統赴立院國情報告

列賴總統就職週年「10大跳票政見」　國民黨：綠共獨裁的真面目

白委稱林昶佐患焦慮症「不適合去北歐」惹議　黃國昌：沒必要過度渲染

賴清德向三峽車禍罹難者致哀　柯志恩：去年才承諾擺脫行人地獄

前「奧運蝶王」許志傑回來了！世壯運1金1銅想破愛徒紀錄失算

三峽40歲女接小孩放學慘遭撞飛亡！家屬悲慟陪檢警相驗

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑　吃得到冰心大福、麻糬巴斯克

北富銀攜手EQT推出私募股權基金　高資產客戶配置新選擇

莊凱勛髒話怒譙三峽翁：不可原諒！　「憑什麼帶走那麼多家庭的寶貝」

港男歌手無預警刪光IG！　宣布暫退演藝圈：需要失蹤一段時間

快訊／新冠激增88%！單周1.9萬人就診、93人重症「雙創新高」

日本最大半導體設備商年斥2084萬　卡位高雄站前商辦

三峽車禍3傷者剛考完會考　教育局：派專人協助升學作業

約會髮型不再尷尬　4階段小技巧讓他一靠近就心動

【太幽默啦】傳授 #黃仁勳 長壽祕訣！ 104歲選手 #林友茂 回4字

政治熱門新聞

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

影／賴清德探視三峽車禍事故傷者　俯身蹲地、緊握家屬雙手慰問

台灣民意民調／賴清德就職周年滿意度45.7%　不滿意度大幅下滑

大罷免最危險藍委　「4+2」名單曝光

明作證遭批評　苗批民眾黨攻擊證人

賴清德：台灣沒要反攻大陸　強烈希望美日共同阻止中國發動戰爭

快訊／賴清德指示國安團隊　向在野黨主席進行重要國安情勢簡報

揭民調1關鍵預言「北市5藍委全倒」　林濁水：而且補選也會輸

三峽車禍釀3死！　侯友宜兩天跑9趟醫院：必對肇事者提求償

去年65歲以上高齡者交通事故破10萬件、釀1225死　換照政策漏洞曝

官員「3字」點燃怒火　蘇揆開罵一周內調離

明為京華城案作證　苗博雅：據實以告

三峽翁暴衝害3命　賴清德致上最深哀悼：盼傷者早日康復

ET民調／盧秀燕施政滿意度維持高檔75.2%

更多熱門

相關新聞

三峽車禍3死　各國高齡駕駛規定比一比

三峽車禍3死　各國高齡駕駛規定比一比

新北市三峽19日發生3死12傷重大車禍，高齡者開車相關討論再度浮上檯面。台灣規定，年滿75歲者必須每3年定期換發駕照，體檢必須合格，也要通過認知功能檢測或檢附「未患中度以上失智症證明」。以下整理出各國高齡者開車相關規定。

65歲以上反應力開始退化　醫：高齡駕駛換照門檻應提前

65歲以上反應力開始退化　醫：高齡駕駛換照門檻應提前

屏東自小客橋上自撞分隔島　車頭爛毀

屏東自小客橋上自撞分隔島　車頭爛毀

鳳山頂寶橋清晨車禍　5人受傷

鳳山頂寶橋清晨車禍　5人受傷

三峽翁暴衝奪3命　黃暐瀚曝各國規定：台灣75歲才需換照是否太寬鬆

三峽翁暴衝奪3命　黃暐瀚曝各國規定：台灣75歲才需換照是否太寬鬆

關鍵字：

高齡駕駛交通事故換照制度時代力量王婉諭交通部

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

「洗牙很痛」狂歐女醫師！北檢專案偵辦

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面