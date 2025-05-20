75歲高齡換照1規定漏掉「這族群」　檢核僅有認知測驗未實際路考

▲三峽北大國小旁嚴重交通事故。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

昨天傍晚放學時間，三峽北大國小前，行經人行道的學生與家長，遭78歲的余姓駕駛直接撞上，造成目前3死12傷悲劇，肇事原因仍待檢方釐清。高齡駕駛議題引發討論，對此，時代力量黨主席王婉諭今（20日）表示，這起憾事令人痛心與憤怒。雖然事故原因仍待進一步釐清，但校園周邊道路缺乏減速設計、高齡換照制度的無效執行，以及駕駛人缺乏定期回訓，都是可以事前預防、降低傷害的關鍵環節。

65歲以上高齡者的交通事故連年攀升，光是2024年，就有103988件事故，造成1225人死亡，73780人受傷。比起高齡換照上路前2017年的56799件、984人死亡、41975人受傷，還是成長了近一倍。王碗諭直言，顯示現行制度形同虛設，漏洞百出，未能有效保障用路安全。

對於換照制度，時力指出，交通部留下超級大漏洞，一般人的理解，應該是年滿75歲全面換照。但是交通部跟你想的不一樣，只有「未來」滿75歲的高齡駕駛要換照，當時修法「已滿」75歲的駕駛，通通不用換照。

時力指出，經過8年，這批被交通部刻意漏掉的超高齡駕駛已經年滿83歲，不用換照，就可在路上開車，有多少人的體格、體能，已經完全不適合駕駛，沒有人知道。2021年開始，時代力量在立法院多次質詢交通部，交通部說不改就是不改，還大言不慚地說「評估至2024年底，實施前已年滿75歲的駕駛人幾乎無駕駛需求」，交通部擺爛至此，等於把風險控管完全交給運氣跟自然法則。

王婉諭批評，八年前交通部設計75歲換照制度時，僅限當時未滿75歲者適用，導致當年已滿75歲的高齡者，至今已逾83歲仍不需要換照。換照測驗也缺乏實際路考或模擬駕駛，根本無法評估真實的駕駛能力；更糟糕的是，75歲的換照門檻，因為三年緩衝期，實際上拖延到78歲。

王婉諭表示，時代力量多年來呼籲政府進行高齡駕照制度改革，具體主張包括：一、下修換照年齡至70歲或65歲。二、緩衝期縮短至一年內。三、納入實際路考或模擬駕駛測驗。四、推動有條件駕駛執照，依駕駛能力給予限制，也要針對所有駕駛人建立定期回訓制度。

王婉諭強調，人命關天，應作為而不作為，就是政策殺人，駕照管理措施，不用修法，馬上就可以做，呼籲交通部，立即檢討改進，不要放任更多悲劇繼續發生。