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高齡換照後「死亡車禍增加了」！醫揭1關鍵：長者反而更敢開

▲三峽重大交通事故，鑑識人員採證中。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲三峽重大交通事故現場。（圖／記者陳以昇攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷事故，精神科醫師沈政男在臉書發文，應該鼓勵老人家繳回駕照，而不是鼓勵去換照，2017年高齡換照施行以後，老人家騎機車車禍死亡人數明顯逐年攀升，認為高齡換照制度可能帶來「虛幻的安全感」，反而讓長者更敢開車、更想開。

沈政男在臉書發文，交通部說78歲的肇事者，今年二月才通過高齡換照，車輛也定期檢驗。沈政男提到，自2017年高齡換照制度上路以來，老年人騎機車車禍死亡人數明顯上升，且不論是自撞或與人相撞皆呈增長趨勢。

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沈政男指出，換照制度形同認證長者駕駛能力，「給了一種虛幻的安全保障，好像自己開車有經過認證」，讓長者更有信心開車，卻可能因此增加意外風險，不過目前缺乏高齡開車事故的詳細統計，他認為應深入調查，「在超高齡社會，交通問題就是高齡交通問題，其他都是次要的」。

他提到，老人家不只騎車開車，甚至走路，都容易出車禍，而讓他們改搭大眾運輸也有困難，正確做法，應該是鼓勵老人家繳回駕照，而不是鼓勵他們去換照，「沒騎車開車，許多老人家就好像沒有腳一樣」，因此配套的大眾運輸也要做好。

本文獲得沈政男授權轉載。

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