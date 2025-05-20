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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新人520湧入新疆「愛情聖地」結婚　只因這三組諧音數字太浪漫！

▲▼新疆賽里木湖。（圖／翻攝中新網）

▲新疆賽里木湖。（圖／翻攝中新網）

記者陳冠宇／綜合報導

今天是5月20日，諧音是「我愛你」，許多大陸新人選在今天登記結婚作為紀念。被譽為「愛情聖地」的新疆賽里木湖，就湧進大量人潮，還有人凌晨1點多就從外地趕來，只因為蘊藏三組數字的諧音太浪漫了。

在520的今天，新疆賽里木湖辦理婚姻登記處被擠爆了。《極目新聞》報導，正在登記處排隊的韓女士表示，她和「準丈夫」凌晨1點多驅車來到賽里木湖，即使連夜來排隊，清晨的登記處門口仍然排起了長龍。

韓女士說，在登記處有幾十對新人正在排隊，綿延數十公尺，由於天氣寒冷，很多人不得不披著被子保暖，只為能早點登記。當天，賽里木湖氣溫為1度至8度。

▲▼新人在賽里木湖婚姻登記處外排隊。（圖／翻攝極目新聞）

▲新人在賽里木湖婚姻登記處外排隊。（圖／翻攝極目新聞）

韓女士表示，自己是新疆博樂本地人，自己和兩個朋友，共3對新人，一起約好了來賽里木湖領證。6人分3輛車凌晨1點多從博樂出發驅車前往賽里木湖。2點多到了之後就在車上休息，到早上7點多，現場就有30多對新人了。

據報導，賽里木湖位於新疆博爾塔拉蒙古自治州，被世人稱為「大西洋最後一滴眼淚」，同時也被賦予「愛情聖地」的美名。

賽里木湖湖面海拔2073公尺，諧音「愛你情深」；景區面積1314平方公里，諧音「一生一世」；賽里木湖距離首府烏魯木齊520公里，諧音「我愛你」。這些數字的巧妙組合，連起來就是「愛你情深，一生一世我愛你」。

▼有人裹著被子排隊。（圖／翻攝極目新聞）

▲▼有人裹著被子排隊。（圖／翻攝極目新聞）

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