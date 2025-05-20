你是不是偷偷喜歡朋友？這3個星座最容易「愛上熟人」

▲某些星座很容易喜歡上自己熟悉的朋友。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

對某些人來說，「喜歡上朋友」這件事幾乎是禁忌；但也有人覺得愛情本來就沒有界線，連認識一輩子的好朋友都可能是潛在對象。與其在交友軟體上不斷右滑或在人群中尋找曖昧目光，有些人早就把目光轉向身邊的朋友圈。

對某些星座來說，友情和愛情的界線本來就不太清楚。當他們和朋友開心聊天、分享人生故事，彼此了解得越深就越容易把這段關係「升級」成心動的感覺。如果對方聊得來又信得過，還能很自在相處，那麼從「朋友變戀人」只是時間問題。

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畢竟線上交友要重新自我介紹、從零開始，有夠累人；而且其實不少人心裡嚮往那種「朋友變情人」的浪漫故事，以下這三個星座就是國外網站《Bustle》占星師認為最容易對朋友動心的一群，一起來看看你有沒有上榜吧！

巨蟹座：忠誠度爆表，容易把深交的朋友當戀愛對象

巨蟹座從來不是那種只喜歡輕鬆聚餐或表面寒暄的星座。他們與朋友見面，更喜歡深入的心靈對話、療癒系的傾訴時間，這讓他們和身邊的人產生很深的情感連結，也很容易在這種情境下，不知不覺對朋友產生超越友情的好感。身為由月亮守護的水象星座，巨蟹特別敏感、情緒豐富，也因為總是活在滿溢的情感氛圍中，更容易對「貼近生活的對象」產生心動。

再加上他們非常重視安全感與忠誠度，所以越了解他們、越陪在他們身邊的人，越有機會打動他們的心。對巨蟹來說，發現自己愛上好友的那一刻，往往不是一見鍾情，而是日積月累的情感堆疊。他們會深思熟慮，要不要冒著風險告白，因為他們非常在乎這段友情的價值。

天秤座：愛情開關，經常在朋友圈裡不小心被打開

天秤座總是友善又好相處，常常吸引新朋友加入他們的生活圈。也因為交友廣泛，愛上朋友這件事對他們來說，幾乎是日常。再加上天秤由象徵愛與感官的金星守護，戀愛能量本來就旺盛，對於「朋友」與「情人」的情感界線也比較模糊。

問問任何一個天秤，八成會說自己曾經暗戀過朋友，有些可能是從學生時代就開始，或某次聚會後突然覺得對方特別迷人。只要一點點曖昧肢體接觸或一個深情對視，天秤座就可能陷入戀愛氛圍。

他們喜歡與人靠近，因此很自然地會牽手、給擁抱、秒回訊息、在朋友需要時毫不遲疑地出現。這也是為什麼，常常不是天秤自己暗戀對方，而是對方也會被他們的貼心與溫柔吸引，默默心動。

雙魚座：浪漫成癮，總能在友情裡找到愛情的影子

雙魚座是一個為愛而生的星座，他們對浪漫的想像無限，深受象徵夢想與共鳴的海王星影響，情感豐沛、充滿藝術氣息。

當雙魚和朋友們一起聚會時，只要有人在聊天時多看了他一眼，他就會忍不住開始幻想「是不是有戲？」接著他會邊走回家邊腦補劇情，晚上寫進日記，然後開始夢想如果你們真的在一起會是什麼模樣。

雙魚的世界需要理解與共鳴，而這些在交友軟體上往往難以找到。與其在一場無聊的晚餐中被誤解，他們寧願選擇一個早就懂自己的人。也因此，世界上幾乎隨時都有某位雙魚正在默默愛著自己的朋友；即使這段感情從未跨出朋友界線，他們也甘之如飴地享受這場內心的浪漫獨角戲——從早到晚，腦中都是戀愛的劇本。