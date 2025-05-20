520愛心湧進中西北區！　蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

▲台南市議員蔡宗豪與小豪洲沙茶爐、民眾服務社於5月20日發放物資，為中西區、北區弱勢家庭送暖。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

5月20日諧音「我愛您」，不只是情人節，也能是傳遞社會關懷的日子，台南市議員蔡宗豪攜手在地老字號「小豪洲沙茶爐」與民眾服務社，於中西區與北區展開公益活動，親自發送超過700份乾拌麵與肉乾物資，溫暖贈予低收入戶家庭，傳遞濃濃台南情，也讓社區充滿希望與溫度。

蔡宗豪表示，企業有力量，社會才有希望。他強調，520不只是年輕人表達愛意的日子，更是一個適合實踐社會責任的時刻。他感謝小豪洲沙茶爐的熱情回應，盼透過這次行動拋磚引玉，讓更多在地企業與社團加入公益行列，一起實踐「在地人疼惜在地人」的精神。他也強調，唯有民間與政府共同發力，才能真正打造一座有感、有溫度的城市。

蔡宗豪表示，企業有力量，社會才有希望。他強調，520不只是年輕人表達愛意的日子，更是一個適合實踐社會責任的時刻。他感謝小豪洲沙茶爐的熱情回應，盼透過這次行動拋磚引玉，讓更多在地企業與社團加入公益行列，一起實踐「在地人疼惜在地人」的精神。他也強調，唯有民間與政府共同發力，才能真正打造一座有感、有溫度的城市。

創立逾一甲子的「小豪洲沙茶爐」由第二代經營，老闆感性表示，從小看著父親不忘弱勢、逢年過節總會捐贈物資，這份信念早已根植心中，「這不是第一次，也絕不會是最後一次」。他說，企業能茁壯是鄉親給的機會，飲水思源是責任也是義務。活動當天，不少受贈者表示，這份物資不僅美味，更傳遞了一份真摯關懷，讓他們在艱難生活中感受到社會的溫柔擁抱。