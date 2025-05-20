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桃園市一夜5起火警忙壞警消　39歲男連續縱火被起訴

▲桃園市張姓男子去年11月間在短短1小時內，以2個打火機在桃園市桃園區玉山街內5處點火燃燒香爐、塑膠帆布或經書等物品縱火，警方據報後當場拘捕到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲張姓男子去年11月間在短短1小時內，以2個打火機在桃園玉山街連續縱火。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區玉山街等處去年11月間在短短1小時內連續發生5起火警，警消疲於奔命四處滅火，桃園警方當場查獲張姓男子，並在其身上起出2打火機、手套與紅色自行車等證物；桃園地檢署根據警消提供現場照片、監視畫面節圖等佐證，確認張男犯行明確，檢方偵結依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。

檢警調查，39歲的張姓男子於去年11月14日晚10時許在桃園市桃園區林森路上某處土地公廟，趁四下無人之際，竊取放置於抽屜內手套一雙，得手後隨即離去；張男得手後騎乘紅色自行車在附近玉山街某寺廟內，以打火機點燃經書，燒燬寺廟內塑膠隔板、香爐等物。

張男隨後又點燃附近圍籬上的塑膠帆布，又對鄰近土地公廟、寺廟縱火燒燬桌椅、掃把等物品，消防人員據報後派員滅火，警方則根據路人與監視器畫面當場拘捕張男到案，並在其身上起出做案用2個打火機、手套與紅色自行車等證物。

桃檢複訊時，張男坦承犯行，檢方根據警消火場鑑識報告、現場照片與監視器畫面截圖等佐證，確認張男犯行明確，檢方偵結依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌將張男提起公訴。

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