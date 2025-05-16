欠500萬被當豬仔賣！他登機前向免稅店求援獲救　4人口販子慘了

▲桃園檢警今年3月間接獲黃姓男子在桃機免稅商店求救，聲稱被人強押柬埔寨擔任詐騙償債，航警局及時到場搭救黃男，圖為桃園機場免稅商店。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍嘉義市劉姓男子不滿黃姓男子積欠500萬元債務遲未歸還，透過管道得知柬埔寨詐騙集團極缺人力，劉男與詐團達成合意，將黃男押送至柬埔寨工作，可償還債務，今年3月間唆使手下在高院高雄分院強押黃姓至嘉義市拘禁，安排翌日前往桃園機場出境前往柬埔寨，黃趁機向機場免稅店店員求助，航警局據報後將蔡姓男子等人拘捕到案，再循線查獲萬姓與郭姓與劉姓主嫌到案。桃檢今（16）日依人口販運防制法等罪嫌將劉嫌等4人起訴，檢方認為4人惡性重大且犯後毫無悔意，具體向院方求處4年8月至4年不等之有期徒刑。

桃園地檢署檢察官吳一凡指揮航空警察局、嘉義市警局第一分局、桃園市蘆竹警分局偵辦被告44歲劉姓主嫌等4人，強逼黃姓被害人至柬埔寨從事詐騙案件。檢警查出，黃姓被害人因積欠被告劉姓主嫌500萬元鉅額債務，因黃無力歸還且積欠時間已久，劉得知柬埔寨從事詐騙集團有人力需求，遂與該集團合意，將黃姓被害人送至柬埔寨，交與該集團從事詐騙工作抵償債務。

劉嫌得知黃姓被告於今年3月19日上午在台灣高院高雄分院出庭，唆使42歲郭姓、29歲蔡姓與26歲萬姓男子等人逼迫黃前往劉位於嘉義市西區辦公處，黃男不從，萬男等人表示身上有槍，黃被強押至劉辦公室，劉則命黃欠債多時，可前往柬埔寨為詐騙集團工作以清償債務，黃不願意，即遭被告劉等人毆打成傷，被害人無力反抗只能被迫同意前往柬埔寨。

劉等人即刻安排搭乘翌（20）日清晨班機前往柬埔寨，並命同案郭男駕車搭載蔡等人陪同被害人登機，將被害人交給柬埔寨詐騙集團後再自行返國，被害人於同日清晨4時許，完成登機手續後在桃園機場免稅店趁機向店員求救，店員積極報警處理，航警人員及時到場營救，並逮捕蔡男到案。

航警局隨即報請桃園地檢署，桃檢指派檢察官吳一凡官指揮偵辦，為避免其餘共犯察覺逃逸滅證，檢察官隨即簽發拘票，於同日下午拘提被告郭、萬等人到案，經檢察官訊問後，聲請法院羈押禁見蔡、郭等人獲准，同案萬姓被告由檢察官諭知5萬元具保。同案主嫌劉得知東窗事發後隨即逃匿，檢方發布通緝，並限制出境出海，由專案團隊利用科技偵查方法，聲請法院准許透過全球衛星定位系統及非實體侵入性之科技方法，確認劉姓被告行蹤，於今年3月30日查緝被告劉姓主嫌歸案，並向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢今天偵結起訴並移審，檢方認為被告劉等4人均涉犯刑法之三人以上共同私行拘禁、人口販運防制法之以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁等方法而對人從事運送等罪嫌起訴，檢方審酌被告4人毫無尊重人性尊嚴之觀念，將「人」當作貨物般任意私相授受，無視被害人尚有幼子及老母需其扶養照顧，且被告4人行為惡性重大，犯後毫無悔意，具體向院方求處4年8月至4年不等之有期徒刑。