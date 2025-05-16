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520前夕再傳2陸男搭橡皮艇偷渡　觀音海灘度過一夜今投案

▲520前夕驚傳2名陸籍男子搭乘橡皮艇於昨天下午偷渡進入桃園觀音海灘，度過一晚後今天上午投案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲520前夕驚傳2名陸籍男子搭乘橡皮艇15日下午偷渡進入桃園，在觀音海灘度過一晚後16日上午投案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

520前夕傳出偷渡！2名陸籍男子15日下午乘坐橡皮艇偷渡桃園觀音海灘，2人度過一晚後，於16日上午向海巡署桃園分署第八岸巡隊投案。由於登陸時機敏感，海巡人員不敢大意，隨即向桃園地檢署報請指揮偵辦。據指出，2名陸男是一對宋姓兄弟，其中一人成年，另一人還是少年，自稱從福建平潭乘坐橡皮艇出發，目的是投奔自由，目前2人都還在海巡署訊問中，稍晚會移送桃園地檢署訊問，其中少年則移送桃園少年法庭審理。

海巡署指出，今天上午8時7分第八岸巡隊接獲通報，2名中國籍男子自稱搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸。北部分署立即實施灘岸搜索，查獲橡皮艇1艘，經雷達航跡回放未發現不明目標，全案已報請桃園地檢署指揮偵辦，正深入清查2嫌犯來台動機。

據了解，這對偷渡宋姓兄弟自稱是雲南人，疑似從福建平潭出發，昨天下午4時許自桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸，2人辯稱是想投奔自由。

此外，宋姓兄弟選擇偷渡地點在桃園觀音紅色沙灘，也讓國安單位繃緊神經，因觀音海水浴場被我陸軍選為實彈演習、防止共軍登陸地點，近年多次進行實彈射擊演訓，前總統蔡英文也曾親臨視察國軍防登陸演習，類似觀音海攤如此地勢平坦地區，且可能被共軍侵台登陸沙灘，全台統計至少有14處，又適逢賴總統520就職一周年前夕，不排除對岸想利用此敏感時刻測試我軍防範能力底線。

桃園地檢署表示，目前2名陸籍男子仍在海巡署訊問中，成年者晚一點會移送地檢署由值日檢察官訊問，少年部分則會送至桃園少年法庭審理。

▲520前夕驚傳2名陸籍男子搭乘橡皮艇於昨天下午偷渡進入桃園觀音海灘，圖為觀音海灘。（資料照／翻攝自桃園觀光導覽網）

▲520前夕驚傳2名陸籍男子搭乘橡皮艇於昨天下午偷渡進入桃園觀音海灘，圖為觀音海灘。（資料照／翻攝自桃園觀光導覽網）

海巡署強調，今年1月至5月，總計發生偷渡案5件38人，其中當場查獲4件、36人，案件緝獲率為80%、人員緝獲率達94.7%。本案橡皮艇長度僅3.3公尺，雷達無法有效偵測，近期對岸中國不斷以各種手段測試我方反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，不排除是中共灰色地帶襲擾。

海巡署正爭取相關預算，積極建置紅外線熱像儀等岸海監偵系統、增加艦艇能量及提升立體偵蒐能力等設備，強化國土防衛韌性，確保國家安全及社會穩定。

 

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