保障山友安全！馬博橫斷中平林道加設指示牌　峭壁崩塌處架攀繩

▲花蓮分署協同登山協會加設指示牌，另於峭壁、崩塌處加設攀繩，保障山友安全。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升著名百岳路線-馬博橫斷東出口中平林道路段的登山安全，並減少山區垃圾，林業及自然保育署花蓮分署攜手卓溪鄉登山協會、中華民國山難救助協會東區搜救委員會及森悅戶外規劃有限公司，於5月15日至18日前往中平林道，進行營地環境整理、簡易路標設置及危險地形的繩索架設等多項工作。





此次作業重點為林道35K工寮（溪底營地）至19K之間，全長約8.7公里的路段。花蓮分署於沿線每500公尺設置一枚菱形反光路牌，標示哩程、座標與重要節點資訊，並於易迷途的岔路口加設指示牌，協助登山者辨識方向，降低迷途風險。





林道35K工寮（溪底營地）因腹地寬敞、鄰近水源且林蔭遮蔽，常為馬博橫斷隊伍紮營的最後一站，但也累積許多垃圾，衝擊環境生態。花蓮分署委請森悅戶外公司及卓溪鄉登山協會整理營地，清理約40公斤的瓦斯罐、保特瓶等廢棄物以及多張帆布，並於人力可行範圍揹運下山，使營地重現清爽宜人的自然風貌。

▲▼進行營地環境整理，清理約40公斤的瓦斯罐、保特瓶、廢棄物以及多張帆布等。

此外，中平林道18K之後需穿越多處溪溝與崩塌地，尤以25K處需下切至太平溪，溯溪約1公里後再上切碎石坡返回林道，途中地形險峻、挑戰極高。為提高攀登安全性，東區搜救委員會教練群偕同第7期搜救員訓練營學員，在峭壁、崩塌地及溪溝等路段架設繩索，輔助山友安全通行。





花蓮分署表示，未來將持續透過公私協力，推動山林環境維護與登山場域安全，也呼籲山友們謹記無痕山林七項準則，登山前作好充份的計畫與準備，並帶走所有垃圾，作一位為自己安全負責的山林守護者。

