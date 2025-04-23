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女山友挑戰玉山主峰失足險墜崖！玉山醫療隊藥師神手拉回

▲玉山醫療隊藥師蔡承霖於碎石坡驚險拉回差點墜崖的女山友（右）。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲玉山醫療隊藥師蔡承霖於碎石坡驚險拉回差點墜崖的女山友（右）。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名女性登山客於20日清晨挑戰玉山主峰，卻在攻頂路線最後一段約300公尺的碎石坡上失足、險些墜崖，所幸位於同處的竹山秀傳醫院玉山醫療隊隊員暨藥師蔡承霖發揮超人的反應力、及時奮勇拉住該名女山友，成功化解一場可能的山難危機。

院方指出，當時玉山醫療隊正執行例行醫療任務，途經主峰前約300公尺的險峻碎石坡路段，該名女性登山客正要下山，疑因腳步不穩，在碎石坡上連續滑倒兩次，眼看就要墜落陡峭的懸崖；蔡承霖反應迅速、本能地伸手緊緊抓住女山友的背包，奮力將她安全拉回步道上，現場其他熱心山友也上前安撫驚魂未定的女山友，並協助整理她因拉扯而斷裂的背包及外套，隨後將其交由同行者照顧。

▲玉山醫療隊藥師從碎石坡驚險拉回險墜崖山友。（圖／竹山秀傳醫院提供）

蔡承霖回憶起當時情景，表示：「看到她滑下去的時候，其實沒有想太多，心想我應該能夠拉住她，就直接伸手了。現在回想起來確實感到驚險，非常感謝後來一起幫忙的大家，讓這件意外能夠平安落幕。」親睹整個過程的山友也心有餘悸地說：「看見這麼驚恐的一幕，我本能地尖叫了起來，真的感謝上蒼把她留給我們，讓我們有機會協助救援，不敢想像最壞的情況會是怎麼樣。」

▲玉山醫療隊藥師從碎石坡驚險拉回險墜崖山友。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲玉山醫療隊藥師從碎石坡驚險拉回險墜崖山友。（圖／竹山秀傳醫院提供）

身兼玉山醫療隊隊長的竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，在此次任務中也發現有山友走錯路徑、身陷峭壁，情況同樣危急，幸好也被其他山友及時發現並引導回正確路線，因此特別提醒所有山友，登山務必結伴同行、互相照應，以策安全；竹山秀傳醫院玉山醫療隊長年於每週末派遣一組醫護人員上山駐點服務，山友若在登山過程中出現任何高山症症狀或身體不適，務必尋求專業醫療協助。

▲玉山醫療隊藥師從碎石坡驚險拉回險墜崖山友。（圖／竹山秀傳醫院提供）

玉山國家公園管理處則呼籲，梅雨季節即將到來，山友無論上山或下山的每一步，都請確認踏實後再出發；當發生需要讓道時，請在確認自身安全無虞下再伸出援手。

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