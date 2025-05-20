王文洋送女大生限量柏金包　「特殊要求」加碼送Cartier戒指

▲王文洋繼呂安妮事件後又傳出緋聞，真相待司法釐清。



圖文／鏡週刊

後來，2人保持這樣的性關係一段時間，宋小姐說，當她生日時，王文洋也會很貼心地準備生日禮物，有次送她一只名錶，本刊根據宋小姐提供的照片發現，這是瑞士獨立製錶名廠FRANCK MULLER的Long Island系列珠寶鑽錶，除了以18K玫瑰金製作，錶殼鑲嵌144顆明亮式切割鑽石，鑽石總重約1.92克拉，面盤則為珍珠母貝材質，並飾以手工繪製的填彩牡丹圖案，樣式非常浪漫，定價84萬5千元。

該名錶品牌於上世紀90年代成名，有「獨立製錶祖師爺」的美譽，甚至還曾創下鐘錶界最複雜腕錶的世界紀錄，是名流富豪們最喜歡的鐘錶品牌之一。

▲宋小姐提供手上戴的名錶，強調也是王文洋送她的生日禮物之一。（當事人提供）

除了名貴手錶外，王文洋在宋小姐隔年生日，又送了另個愛馬仕柏金包當作禮物，這款柏金包是愛馬仕所有包款當中最受名媛貴婦們喜愛的款式，設計於1983年，以知名女星珍柏金（Jane Birkin）命名，包款以最頂級愛馬仕獨門皮革工藝，以純手工製作，在市場上一包難求，必須要配貨才買得到。

▲女大生秀出與王文洋的交往證據，表示柏金包是王送她的生日禮物。 （當事人提供）

另次則因王有特殊要求，事後為了補償送了一只卡地亞基本款戒指給宋女。本刊調查，王文洋送的這款卡地亞經典 Love 戒指也很耐人尋味，這枚戒指是愛情的印記，戒環上的螺絲圖騰，就好像要把情人鎖在身邊的咒語，象徵著2人的愛意正濃。

▲宋小姐表示，除名牌包與手錶外，王文洋還曾送她一只卡地亞戒指。（翻攝Cartier官網）

▲王文洋遭控在辦公室要求宋小姐脫衣撫摸並口交，雙方糾紛已鬧上法院。



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