女孩游泳被捲走！美國男急派無人機救她一命　畫面曝光

▲男子使用無人機把漂浮裝備投放至女孩身邊，讓她順利獲救。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國佛州一名漁民使用無人機尋找鯊魚時，突然發現海邊一名女孩被水流捲走，他立刻利用無人機把海邊的漂浮裝置送到女孩身邊，讓她順利獲救。如今事發當下的畫面曝光，女孩父親事後也聯繫上這名漁民，哭著向他表達道謝。

Fox 4 Now等報導，女孩當天與其他女孩一起游泳，但卻突然被激流捲走。已知事發當日海灘升起紅旗，警告遊客不要下水，且海邊並無救生員在場。

事發當時，男子史密斯（Andrew Smith）使用SwellPro Fisherman Max無人機尋找鯊魚，突然聽見有人大喊「有人會游泳嗎」。

不會游泳的他發現海灘上有放置多個漂浮裝備，立刻抓起其中一個並使用無人機把它送至女孩旁，第一次的行動並未成功，但在第二次順利將其投放至女孩伸手可及的範圍內。依據民眾奈伊（Robert Nay）拍攝的影片，當時無人機緩緩降低飛行高度，把漂浮裝置降至水面，以便女孩可以抓住它。

官員透露，緊急救難人員接獲通知後立刻趕抵現場，並把女孩順利拉上岸。女孩父親事後親自致電史密斯，哭著道謝。史密斯也透露，有收到來自搜救人員的訊息，詢問他所使用的無人機是哪一種以及該如何使用。