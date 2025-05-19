拜登罹攝護腺癌「無法根治」　醫：許多患者可活10年或更久

▲美國前總統拜登罹患攝護腺癌，出現骨轉移。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統拜登罹患攝護腺癌（又稱前列腺癌），且已出現骨轉移，屬於晚期。根據美國癌症學會（American Cancer Society）統計，攝護腺癌是男性最常見的癌症，也是男性第2大癌症死因，不過醫師指出，過去10年在晚期攝護腺癌治療方面取得進展，許多轉移性攝護腺癌患者可存活5至10年，甚至更久。

法新社、Axios等報導，美國癌症學會數據顯示，大約每八名男性就會有一人在一生中被診斷罹患攝護腺癌，評估其惡性程度的病理分級系統為格里森分數（Gleason score），滿分為10分，依腫瘤細胞排列型態最正常為第1級、最凌亂者第5級。而拜登的格里森分數為9分（第5級），可見其病情嚴重性。

攝護腺癌是男性最常見癌症 也是男性第2大癌症死因

紐約大學朗格尼醫學中心泌尿科醫師雷波爾（Herbert Lepor）直言，9分代表風險非常高。梅奧診所（Mayo Clinic）指出，某些類型的癌症特別容易骨轉移，例如攝護腺癌等，發生骨轉移情況時會引發疼痛等症狀。西北健康網癌症中心主任喬治醫師說明，攝護腺癌一旦轉移到骨頭就無法根治，但仍能透過治療控制病情。

美國癌症學會表示，攝護腺癌及早發現治癒率很高，但依舊是男性第2大癌症死因，僅次於肺癌。另據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，在2021年診斷出來的23萬6659起攝護腺癌病例之中，70%是在癌細胞擴散至攝護腺外之前確診，8%個案屬於晚期。

晚期治療有進展 發生轉移也能存活5至10年、甚至更久

不過雷波爾也說，儘管攝護腺癌發生轉移情況，許多男性也能存活5至10年，甚至更久，因為在過去10年期間，醫界在治療晚期攝護腺癌方面取得許多進展。

拜登辦公室18日發布聲明表示，拜登上周因為排尿異常就醫，並於16日確診攝護腺癌，攝護腺癌對荷爾蒙敏感，這意味著仍有治療空間，目前他與家人正審慎評估治療方案。

另據台灣癌症基金會網站資訊，攝護腺癌好發於年齡在60到80歲之間的男性，45歲以前的攝護腺癌病人相對少見，攝護腺癌生長速度比其他癌症來得緩慢。除年齡外，影響攝護腺癌的成因包括荷爾蒙、飲食和家族因素等，一等親罹患過攝護腺癌的人，罹患此癌症的風險也比較高。

攝護腺癌病因不明，最常見的男性致病危險因子如下：

年齡：前列腺癌在45歲以下是少見的，危險性隨著年齡而增加。

遺傳：家庭成員有患前列腺癌的病史。

種族：歐洲及美國的患病率較亞洲區高。

飲食習慣：經常食用高脂肪、高蛋白質及膽固醇食物者，前列腺癌與飲食中脂肪的攝取量有明顯呈正比的關係。

生活習慣：長期吸菸者。

藥物：注射或服用男性激素可能成為前列腺病症高危險群。如果前列腺癌串者再以男性荷爾蒙改善性機能，也會加重病情。

環境：空氣污染、肥料、紡織、橡膠、接觸重金屬(電池及油漆)，均可能有關。

