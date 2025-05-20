桃園大規模停水　市府開設應變中心掌握工程及復水進度

▲副市長王明鉅主持應變中心會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應台水公司「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等五合一工程」之停水作業，桃園市大規模停水應變中心於本月5日成立，並於今(19)日正式開設，副市長王明鉅指出，此次停水主要因應台水五合一工程，市府除事先開設應變中心因應，也將於停水期間密切掌握工程及復水進度，期工程順利結束降低市民不便。

本次停水時間自19日8時起至20日7時止，最長停水為23小時，停水影響區域包括本市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區。本市總停水戶數約20萬戶，其中龜山區9個里及八德區16個里，停水16小時約4.9萬戶；大園區4個里及桃園區11個里，停水18小時約2萬戶；桃園區23個里、龜山區20個里及蘆竹區7個里，停水23小時約13.6萬戶；桃園區32個里，降壓18小時約6.9萬戶。

因應此次停水作業，台水公司於桃園區、龜山區及蘆竹區設置31處飲用水供水站，以供民眾就近取水，各供水站已於今日上午8時啟動運作；此外，包含八德區、龜山區、桃園區以及大園區等公所也開放備用水井因應。市府則事先透過官方Facebook、Line等社群平台公布台水公司二區處31處飲用水供水站地圖點位及停水等資訊，民眾也可搜尋台灣自來水公司停水公告查詢系統。

此次應變中心開設，包含經發局、民政局、消防局、警察局、智發會、新聞處與台水公司均派員進駐。