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世衛連9年拒台參加！　陸國台辦：民進黨再遭挫敗理所當然

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.26） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第78 屆世界衛生大會拒絕將涉台提案列入大會議程，這也是連續第9年拒絕台灣以觀察員身份入場參加。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（19）日也回應，民進黨圖謀搞「涉台提案」，違背國際社會共識，再遭挫敗理所當然，同時表示台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動共計11批12人次，即使未參加但依舊可以獲得任何突發公共衛生事件訊息，並且也能夠及時向世衛組織通報，溝通合作渠道充分暢通。

陳斌華指出，第78屆世界衛生大會的有關決定再次表明，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不容挑戰、不可撼動。

陳斌華表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。「民進黨當局圖謀搞所謂『涉台提案』，違背國際社會共識，再遭挫敗理所當然。」

陳斌華強調，「兩岸同胞都是中國人，我們始終把台灣同胞的健康福祉放在心上。」台灣未參加世衛大會的情況下，大富方面對台灣參與全球衛生事業作出了妥善安排，過去一年，台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動共計11批12人次。

陳斌華進一步解釋，「在《國際衛生條例》框架下，世衛組織向各地通報的任何突發公共衛生事件信息，台灣地區都能夠及時獲得，也能夠及時向世衛組織通報。可以說，台灣地區參與世衛組織技術領域溝通合作渠道充分暢通，獲取各種突發公共衛生事件訊息和支援的渠道完全有效，台灣同胞的健康權利有著切實保障。」

最後，他再次強調，一段時間以來，民進黨當局勾連外部勢力，不斷拿參與世衛大會做文章，蓄意歪曲挑戰聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。「這不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰國際正義和普遍共識，挑戰二戰後國際秩序。正告民進黨當局，任何謀『獨』 挑釁必遭堅決反制，任何勾連外部勢力謀『獨』的圖謀都注定失敗。」

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