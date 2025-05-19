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陸委會擬查處親中藝人　國台辦痛批「醜惡」力挺台灣藝人來陸發展

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.5.14） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會近日表示擬針對台灣藝人「親中」言行，若於特定時刻發表或轉發反「獨」促統訊息，配合大陸對台「統戰，將訂定懲處標準和名單，目前優先點名歐陽娜娜等20多位赴陸發展的台灣藝人列優先查處對象。對此，大陸國台辦今（19）日回應指出，「將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作。」同時痛批民進黨嚴重侵害台灣同胞的基本權利和言論自由，已經暴露「民主自由人權」虛偽本質，以及「抗中保台」醜惡嘴臉。


國台辦發言人陳斌華指出，近年來，越來越多的台灣演藝人員來到大陸發展，分享大陸文化產業發展機遇，找到更大的舞台，實現更大的夢想。

陳斌華表示，「他們基於切身經歷有感而發，表達對兩岸同胞都是中國人、是一家人的認同，對兩岸交流合作、和平發展的支持，對兩岸同胞走近走親走好的期盼。對於他們的自發行為，兩岸民眾普遍歡迎，紛紛點讚。」

陳斌華進一步稱，民進黨當局給這些台灣演藝人員貼上「統戰」標籤，揚言予以查處，嚴重侵害台灣同胞的基本權利和言論自由，充分暴露其標榜的「民主自由人權」的虛偽本質和操弄「反中抗中」、破壞兩岸關係的醜惡嘴臉。

陳斌華強調，「民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。」大陸方面將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。

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