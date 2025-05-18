　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

愛犬走失急壞飼主　台東關山警與鄰里協力找回

▲愛犬走失警方協助尋回。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲愛犬走失警方協助尋回。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

返鄉探親的吳姓男子帶著心愛的法國鬥牛犬回到關山，不料犬隻在外出時不慎走失。飼主焦急尋遍住家周邊無果，最後向警方求助。錦安派出所受理後啟動社區警政網絡，在熱心居民協助下，成功讓飼主與愛犬團聚。

吳男向警方表示，這趟返鄉是為了探望阿嬤，順道帶著愛犬同行。不過當天下午出門時，一時疏忽讓狗隻脫離視線，心急如焚的他在附近尋找許久仍毫無音訊。最終，他選擇向熟悉在地的派出所求助。

接獲報案後，值班警員洪于涵立即展開協尋，並主動詢問轄區住戶是否有目擊線索。恰巧派出所對面的蔡姓住戶提供訊息，表示稍早在附近土地公廟一帶曾看見疑似相符的犬隻。飼主聞訊後趕往查看，果然在活動中心附近找回失蹤的法鬥犬，並立即返回派出所向警方與居民致謝。

洪員表示，寵物對許多飼主而言如同家人一般，能及時協助找回失犬，也讓警方感到欣慰。他也提醒飼主外出時務必繫好牽繩，避免類似走失事件再次發生。

關山警察分局表示，此案展現社區警政與地方民力合作的成果，透過警民密切聯繫，不僅能協助民眾解決突發狀況，也強化居民對警方的信任與連結。未來將持續推動為民服務，營造更安全、更有人情味的社區環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
告白失敗！喑啞男涉勒斃29歲女師　凌晨5點回家洗衣滅證
台塑、寶理被點名傾銷！　陸對台公司POM最高課32％稅率
起床「1動作」可能生病了！萬人爆共鳴：過幾小時就發燒
人真的很好！　他曝29歲花蓮女老師「想幫弱勢」才到秀林
快訊／昆凌90歲爺爺世壯運摘金！
快訊／國家警報響！　5縣市山區暴雨
快訊／520前夕　陸宣布對台灣共聚聚甲醛徵「反傾銷稅」
快訊／美秀集團吉他手突退團！　主唱怒揭「砸工作室」7大罪狀
快訊／男倒地猝死信義A8　身份曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

修繕第291戶！做工行善團齊出動　黃偉哲任內第210戶圓夢家園

2025台南博物館節開跑！　黃偉哲號召用青年力量走進文化城市

氣候變化大慎防皮膚病　醫曝預防濕疹與異位性皮膚炎秘訣

愛犬走失急壞飼主　台東關山警與鄰里協力找回

遊客車輛困台東香蘭沙灘　太麻里警方協助脫困

改善「豬屎味」　關山預定設置畜牧資源化處理設施明年完工

花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

秀姑巒溪泛舟3鐵1200選手參賽　同步推出4深度遊程及市集

龍舟競渡慶端午！道教科儀設祭壇　花蓮龍舟點睛開光場面壯觀

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

【我願意當妳一輩子的僕人】弟不滿被姊使喚　見她拿25分考卷威脅秒屈服

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

【蛤？】女問：男生都有什麼通病？他馬上親身示範XD

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

修繕第291戶！做工行善團齊出動　黃偉哲任內第210戶圓夢家園

2025台南博物館節開跑！　黃偉哲號召用青年力量走進文化城市

氣候變化大慎防皮膚病　醫曝預防濕疹與異位性皮膚炎秘訣

愛犬走失急壞飼主　台東關山警與鄰里協力找回

遊客車輛困台東香蘭沙灘　太麻里警方協助脫困

改善「豬屎味」　關山預定設置畜牧資源化處理設施明年完工

花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

秀姑巒溪泛舟3鐵1200選手參賽　同步推出4深度遊程及市集

龍舟競渡慶端午！道教科儀設祭壇　花蓮龍舟點睛開光場面壯觀

野生阮經天「現蹤民生社區咖啡廳」！0遮掩坐戶外 一眼就被認出

錢包掉了好緊張！乘客誤用緊急按鈕列車臨停　高捷公司回應了

告白失敗狂性騷！喑啞男涉勒斃花蓮女師　凌晨5點回家洗衣滅證

詐騙上億元全給女友花！陸男自己卻節儉度日

21家教師會館、香客大樓等住所未登記　交部修法落日再延5年

20泰銖就能吃到的米其林！泰國清邁50年街邊老店開箱

台塑、寶理被點名傾銷！　陸對台公司POM最高課32％稅率

米可白「透視運動衣」穿超辣！超有料北半球全露：家裡沒大人可以亂穿了

i-dle承認：是生意關係！　舒華內心話首曝「小娟面前大哭」險放棄當偶像

兒吐血整晚！狠心母不救「隔日投保2億」　他8小時後慘死

#黃仁勳 兆元宴經典照再現！7龍頭大廠老闆齊坐首排

地方熱門新聞

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

2天3小貓墜樓亡！桃社宅飼主出國失聯

南農北送香飄嘉義！黃偉哲拚農產行銷

連2日運將檢舉車手 符合「百斬計畫」分別獎5萬元

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

林口泰山五股6.4萬戶將停水最長23小時

永康工廠驚傳火警！1樓廢棄物燃燒無人傷亡

嘉義水上瓜瓜節試吃千份　攤商與農民同樂

2025世壯運開幕　五項競賽桃園六場館舉行

台南西門路63歲男駕車自撞分隔島翻覆

布袋警局歡迎參訪　學童走進派出所

嘉義水上警方關懷失智老婦　協助返家

長庚科大37 週年校慶　校園星光夜跑有恐龍　　

亞灣2.0計劃被類比京華城弊案！高市府譴責

更多熱門

相關新聞

遊客車輛困台東香蘭沙灘　太麻里警助脫困

遊客車輛困台東香蘭沙灘　太麻里警助脫困

一輛家庭出遊車輛日前在台東香蘭海灘不慎陷入鬆軟沙地，無法自行脫困。接獲報案後，大武警分局太麻里分駐所員警趕赴現場協助，並聯繫拖吊業者成功排除狀況，車主一家平安返程，並對警方即時協助表示感謝。

關山預定設置畜牧資源化處理設施明年完工

關山預定設置畜牧資源化處理設施明年完工

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊較勁

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊較勁

布袋警局歡迎參訪　學童走進派出所

布袋警局歡迎參訪　學童走進派出所

即／失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

即／失足落海！　台東富岡國小校長張能發搶救不治

關鍵字：

警察為民服務台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

快訊／涉嫌勒斃花蓮偏鄉國中女師　喑啞男落網

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

今雨更多！　「下最大」時間曝

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

新冠升溫好多人中鏢　醫揭「3症狀」最常見

汪小菲婚禮現場曝光

人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒：不要虐待我

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

許藍方「清晨突暈倒」倒地撞傷現況曝

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面