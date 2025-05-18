愛犬走失急壞飼主　台東關山警與鄰里協力找回

▲愛犬走失警方協助尋回。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

返鄉探親的吳姓男子帶著心愛的法國鬥牛犬回到關山，不料犬隻在外出時不慎走失。飼主焦急尋遍住家周邊無果，最後向警方求助。錦安派出所受理後啟動社區警政網絡，在熱心居民協助下，成功讓飼主與愛犬團聚。

吳男向警方表示，這趟返鄉是為了探望阿嬤，順道帶著愛犬同行。不過當天下午出門時，一時疏忽讓狗隻脫離視線，心急如焚的他在附近尋找許久仍毫無音訊。最終，他選擇向熟悉在地的派出所求助。

接獲報案後，值班警員洪于涵立即展開協尋，並主動詢問轄區住戶是否有目擊線索。恰巧派出所對面的蔡姓住戶提供訊息，表示稍早在附近土地公廟一帶曾看見疑似相符的犬隻。飼主聞訊後趕往查看，果然在活動中心附近找回失蹤的法鬥犬，並立即返回派出所向警方與居民致謝。

洪員表示，寵物對許多飼主而言如同家人一般，能及時協助找回失犬，也讓警方感到欣慰。他也提醒飼主外出時務必繫好牽繩，避免類似走失事件再次發生。

關山警察分局表示，此案展現社區警政與地方民力合作的成果，透過警民密切聯繫，不僅能協助民眾解決突發狀況，也強化居民對警方的信任與連結。未來將持續推動為民服務，營造更安全、更有人情味的社區環境。