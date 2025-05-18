台東警深入社區宣導「百斬計畫」　鼓勵全民主動檢舉詐騙





▲台東警方深入社區宣導「百斬計畫」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化民眾反詐意識、落實社區警政精神，台東警察分局偵查隊與第五組日前走訪中華關懷據點，向在地民眾進行防詐騙及交通安全宣導，現場互動熱絡，反應熱情。此次宣導重點聚焦警政署新推出的「百斬計畫」，除防堵詐騙，更鼓勵民眾主動出擊、檢舉車手，共同守護鄉里安全。

警方指出，「百斬計畫」旨在廣納民間力量，只要提供詐騙車手真實且具體之情資，並協助警方成功拘提或逮捕，經審核後即可獲得新台幣5萬元檢舉獎金。員警也現場說明車手常見的行為模式與可疑特徵，例如頻繁出入提款機、神情緊張等，提醒民眾發現異常可立即通報110或透過165反詐騙平台舉報。

除反詐重點外，第五組也分享近期交通事故案例，提醒在場民眾注意日常用路安全，特別是騎乘機車務必全程配戴安全帽、行人遵守號誌並走斑馬線，避免因違規穿越馬路而發生危險。

現場長者與居民紛紛發問，警方也耐心解說常見詐騙手法與預防方式，讓社區居民對反詐與交通安全有更深入的認識。

台東警察分局表示，詐騙防制與交通安全是維護社區穩定不可或缺的兩大面向，未來將持續深入各社區辦理宣導活動，透過警民合作，提升全民警覺，共同打造安全友善的生活環境。