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全家「李珠珢限定店」快閃到9月！女神親結帳拿掃碼器「自嗶」

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲全家「李珠珢限定店」快閃至9月底，李珠珢現身當一日店長。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／新北報導

新北市新莊棒球場旁的全家便利商店「新莊華運店」，日前悄悄改名為「李珠珢限定店」引發話題，今（19日）更舉行開幕活動，邀粉絲到店喊「你才李珠珢，你全家都李珠珢！」而女神李珠珢化身為一日店長，幫粉絲親自結帳。業者表示，限定店內裝有滿滿李珠珢，將快閃至9月底。

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家「李珠珢限定店」引發話題。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

富邦悍將啦啦隊女神李珠珢今年來台掀起旋風，而在新莊主場旁的全家便利商店，也直接改造為「李珠珢限定店」，除了招牌改名，店內裝潢也滿滿的女神，出沒在牆上、貨架上、飲料櫃周遭，甚至在用餐區也有李珠珢立牌，陪消費者一起吃飯、加油打氣。

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「李珠珢限定店」除了招牌改名，店內裝潢也滿滿的女神。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

今日全家「李珠珢限定店」舉行開幕活動，李珠珢除了為限定店剪綵，還化身「一日店長」幫粉絲結帳。活動邀請粉絲購買指定啤酒一箱，就可以由李珠珢親自服務收銀，還可獲得女神親送簽名海報一張，並有兩人合照機會。李珠珢手握掃碼器，不時俏皮對著自己「自嗶」，也與前來結帳的粉絲互動。

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲全家「李珠珢限定店」快閃至9月底，李珠珢擔任一日店長。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲▼李珠珢幫粉絲結帳，也俏皮跟粉絲互動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲李珠珢當收銀員，拿掃碼器「自嗶」。（圖／記者林育綾攝）

由於活動限定當日排隊，限額30名發放號碼牌，在此之前就引爆粉絲話題，表定中午12點開始排隊、下午4點正式開始，但現場早就聚集滿滿人潮，其中「頭香」更在凌晨4點就排隊領號碼牌。

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲▼李珠珢親自結帳，跟粉絲互動、合照。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

全家透露，「李珠珢限定店」將持續至9月底，李珠珢今日也在店內裝飾留下親筆簽名，粉絲在9月前都可以造訪限定店，跟滿滿女神合照。

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全家「李珠珢限定店」快閃至9月底。（圖／記者林育綾攝）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★全聯「世界啤酒節」

除了超商有啤酒促銷，全聯福利中心近來也舉行「世界啤酒節」，即日起至6月5日，全店指定啤酒、調酒、燒酒，單筆每滿399元，贈200福利點。搭配年中慶檔期，每周六日使用全支付、PX Pay指定信用卡消費，限量加贈福利點，最高回饋15.7%。

▲全聯即日起至6月5日「世界啤酒節」。（圖／業者提供）

全聯「世界啤酒節」網羅多款新品，包括近年熱門的「無糖」、「低熱量」啤酒，金車柏克金推出主打零糖、清爽、低負擔的「樂啤WOW!BEER」每罐330ml，活動期間一組4入特價118元，平均每罐不到30元。

韓國知名啤酒品牌客思也推出「客思Light零糖質啤酒500ml」，卡路里低了33%，酒精度也降低到4.0%，清爽無負擔，活動期間每罐特價49元。

同樣主打低卡輕盈的新品還有「啤酒肚釀製 台灣拉格粹啤酒500ml」，有熱帶水果果香、冷泡酒花香氣的清爽滋味，目前單罐特價76元，2罐149元。

▲超人氣J-CRAFT TRIP推出兩款新品，「石川加賀水梨沙瓦」和「栃木縣栃愛果草莓沙瓦」。（圖／業者提供）

喜歡水果微醺風味，推薦「森永ICE BOX果實冰葡萄柚口味129.5g」每罐特價55元；還有「北海道SECOMA哈密瓜沙瓦350ml」，3%低酒精濃度適合輕鬆飲用，活動期間單罐特價88元，第二件5折，平均每瓶66元。

過去以「青森王林蘋果口味沙瓦」深受網友喜愛的J-CRAFT TRIP推出兩款新品，「栃木縣栃愛果草莓沙瓦」和「石川加賀水梨沙瓦」，活動期間單罐特價55元，任2罐105元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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