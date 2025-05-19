屏東移民署走進校園　為外籍生解鎖留台關鍵攻略

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站走進國立屏東大學為國際生留臺就業提供服務 。（圖／移民署南區事務大隊屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

學期即將結束，對在臺求學的外籍學生來說，畢業後能否順利留在臺灣工作，是一大關鍵課題。移民署南區事務大隊屏東縣服務站主動走進國立屏東大學，參與校方舉辦的「國際生留臺就業輔導專業化計畫」，向即將畢業的外籍學生解說畢業後留臺工作與居留申請須知，現場同學紛紛筆記提問，氣氛熱烈。

屏東縣服務站人員以淺顯易懂的方式，說明外籍生畢業後如有留臺發展的需求，應申請何種居留證，並提醒學生留意居留期限，避免一時不慎而逾期居留，可能面臨新臺幣1萬元至5萬元之罰鍰。同時也鼓勵具專業能力的學生可留臺貢獻所學，並善用政府提供之管道申請合法就業。

活動也邀請行政院南部聯合服務中心勞動經濟組組員黃慧斌先生介紹外國人才留臺工作的「評點制」以及申辦時所需準備的文件。該制度係讓外國人才得以學歷、薪資、語言、經歷等評核指標累積分數，據以向勞動部申請我國工作許可。同學們如有留臺工作規劃，可於在學期間針對評核指標即早做準備。

屏東縣服務站站主任武淑賢表示，外籍學生是臺灣多元社會的重要資產，希望透過進校宣導，提供即時、正確的資訊，協助外籍生順利銜接職涯與生活，避免走冤枉路。未來也將持續與各大專院校合作，擴大宣導範圍，打造更友善的留臺發展環境。

另適逢端午節假期在即，也特別提醒外籍學生轉知國外親友，切勿寄送或訂購送含肉食品等須經檢疫之物品至臺灣。若自發生非洲豬瘟之國家或地區以郵寄方式輸入豬肉產品，首次經查獲確認者，處郵包收件人新臺幣20萬元罰鍰，第2次以上則重罰新臺幣100萬元。學生返臺入境時，亦須注意不可將含肉食品、其他動物產品或飛機航班提供之餐點攜帶入境，如有攜帶情形，應於入境前丟棄於棄置箱或於入境海關前申報丟棄，避免受罰。