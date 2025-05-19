　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

商店裡哪樣商品最吸引你！直覺選一個測你現在最強的「幸運領域」

▲▼心理測驗,漏財,消費習慣。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲讓你財運溜走的是那些「不經意的小花費」！（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

覺得運氣不順、想轉換氣場，不一定要等出國或大運來臨，與其苦等好運降臨，不如先了解自己「現在哪方面有好運」，日本人氣占卜網站《占TV》就推出了一個簡單又有趣的心理測驗，只要選出你走進商店時「第一眼最想買的東西」，就能看出你最近擁有的幸運關鍵！

走進一家你喜歡的商店，你第一眼最喜歡的是哪一樣？
A：衣服
B：配件
C：鞋子
D：包包

[廣告]請繼續往下閱讀...

快來看看，你最近的「強運主場」在哪裡！

選A：衣服，整體運全面升溫！

如果你一走進商店就被衣服吸引，代表你此刻的「整體運氣」最旺！你近期在穿搭上展現出獨特品味，也象徵你的自信與自我認同正快速成長，現在是挖掘潛能、嘗試新挑戰的絕佳時機，無論是新計畫、創業、還是學習，只要啟動就會有豐厚回報，可能連財運、人脈都會一併被帶起來！

選B：配件，愛情運爆棚！

一眼就被配件吸引？恭喜你，最近的你魅力指數飆升，愛情運正旺！配件象徵你渴望展現美好一面、吸引理想對象。如果你已經心有所屬，不妨主動一點，趁這波戀愛運爆發期接近對方；如果你還單身，現在正是多參加聚會、打開社交圈的好時機，說不定就在下次出門時遇見命運中的他。

選C：鞋子，財運當頭，穩穩向前！

看到鞋子就心動？代表你此刻的「財運」正逐漸升溫！你正處於渴望踏實、規劃未來的階段，也是學習投資理財、增加收入與儲蓄的好時機。別只想省錢，也可以思考如何開源，找到適合自己的方式，讓錢自動流進來，財富也會跟著走進你的人生。

選D：包包，工作運超強，人氣上升中！

一眼鎖定包包的你，現在「工作運」正旺得不得了！包包象徵你的身分、目標與企圖心，你內心渴望在職場上更進一步。此時若願意積極提升專業、爭取機會，不但會被看見，還可能迎來升遷或合作邀約，連人氣都一起翻漲，成為職場中的閃亮之星。


● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重大車禍4命危！　侯友宜喊話救人要緊
快訊／重大車禍4人送亞東　「10多歲女學生」待轉加護病房
快訊／台中貴族幼兒園4歲女童　慘遭跆拳道教練伸魔爪
快訊／重大暴衝車禍　賴清德震驚心痛發聲
快訊／林昶佐派駐芬蘭首發聲！
快訊／海巡署驚爆高官是共諜！勤指中心主任遭羈押...2大過免
快訊／重大車禍4命危！新北檢組成專案小組　進駐三峽分局
快訊／恐怖暴衝車禍　恩主公醫院收治6人：2女OHCA
快訊／3縣市大雨特報　下到深夜
快訊／賴清德正式任命林昶佐出任駐芬蘭大使
快訊／恐怖撞擊瞬間曝！飆速闖紅燈撞人群
快訊／4人命危搶救中！　16傷者名單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃蛋白質可以長壽！研究曝多吃植物類蛋白質　老得慢還能降血壓

噁！她吃愛買麵包咬到「老黃牙」　業者竟不理...衛生局回應了

「三峽重大車禍」北大國小配合協助　全校老師都趕去

男友躺腿上「超暖1句話」　妹子丟臉想分手！網傻：這男生要把握

越姐越香？4大星座最容易淪陷「年下魅力」

快訊／3縣市大雨特報　下到深夜

明飆36度全台紅番薯　周六鋒面接近「午後全台有雨」

25歲後膠原蛋白狂掉？這份逆轉肌齡飲食清單請直接收藏！

台鐵和仁=崇德晚間部分班次調整　1年內退票免手續費

商店裡哪樣商品最吸引你！直覺選一個測你現在最強的「幸運領域」

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

噁！她吃愛買麵包咬到「老黃牙」　業者竟不理...衛生局回應了

「三峽重大車禍」北大國小配合協助　全校老師都趕去

男友躺腿上「超暖1句話」　妹子丟臉想分手！網傻：這男生要把握

越姐越香？4大星座最容易淪陷「年下魅力」

快訊／3縣市大雨特報　下到深夜

明飆36度全台紅番薯　周六鋒面接近「午後全台有雨」

25歲後膠原蛋白狂掉？這份逆轉肌齡飲食清單請直接收藏！

台鐵和仁=崇德晚間部分班次調整　1年內退票免手續費

商店裡哪樣商品最吸引你！直覺選一個測你現在最強的「幸運領域」

一票律師「轉這行」月入數10萬！他驚呆：工時更少又固定

噁！她吃愛買麵包咬到「老黃牙」　業者竟不理...衛生局回應了

「三峽重大車禍」北大國小配合協助　全校老師都趕去

三峽16傷車禍！父接女兒下課險遭撞嚇傻　從旁擦過時速70↑畫面曝

警政署三線二高官涉「恐嚇討債」　餐廳闆娘被迫半年償還千萬

男友躺腿上「超暖1句話」　妹子丟臉想分手！網傻：這男生要把握

日本水族館驚現「深海小香腸」　飼養員揭真相：是罕見魚卵

三峽重大車禍4命危！　侯友宜喊話救人要緊：已請託醫院全力救治

核三廠除役風電登場　東方風能建造台海專屬風機安裝船

鄧惠文《婚內失戀》改編電影！天心喊話「你事業比較重要」險淚崩

華為全球首款「折疊電腦」亮相！　天價「10萬元起」　陸網吐槽：怎不買蘋果

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

生活熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

今晨連3震　最大規模4.3「6縣市有感」

午後變天！　「雨最大」地區曝

威力彩衝6.1億！「四大生肖」財神爺最愛

今雨更多！　「下最大」時間曝

黃仁勳一說落腳北士科！他見「3檔股票」：爆拉一波

跑步只排第5！醫推「降血壓」最強5運動

威力彩23槓今晚飆6.1億　4生肖有橫財

人真的很好！花蓮女師「想幫弱勢」才到秀林

黃仁勳親民合照！愛妻微笑「默默等候」

日本超商店員「不能幫微波1食物」！原因長知識了

更多熱門

相關新聞

挑旅館藏線索！你對他的心思全露餡了

挑旅館藏線索！你對他的心思全露餡了

放假就是要泡湯放鬆！你是否曾經安排過一場溫泉小旅行，在選住宿時，比價格、看評論、查設施通通來一輪，但真正讓你下定決心的「那個關鍵」是什麼呢？

一瞄別人的手機螢幕！潛藏壓力立刻原形畢露

一瞄別人的手機螢幕！潛藏壓力立刻原形畢露

看你對自己哪裡太寬容

看你對自己哪裡太寬容

戀人一開口就變卦？回應秒測你的真性情

戀人一開口就變卦？回應秒測你的真性情

最想先吃哪一道菜？超準心測找出你的隱藏才能

最想先吃哪一道菜？超準心測找出你的隱藏才能

關鍵字：

心理測驗商品好運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／現場畫面曝！北大國小旁汽車暴衝4命危　多名學童躺地CPR中

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

21歲洗牙男痛揍女牙醫！超壯正面曝光

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

快訊／三峽北大國小旁車禍4命危！78歲駕駛送醫

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

即／北大國小旁車輛暴衝「釀10多傷」！　其中3人命危

三峽北大國小旁重大車禍16傷！傷者名單曝光

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面