商店裡哪樣商品最吸引你！直覺選一個測你現在最強的「幸運領域」

▲讓你財運溜走的是那些「不經意的小花費」！（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

覺得運氣不順、想轉換氣場，不一定要等出國或大運來臨，與其苦等好運降臨，不如先了解自己「現在哪方面有好運」，日本人氣占卜網站《占TV》就推出了一個簡單又有趣的心理測驗，只要選出你走進商店時「第一眼最想買的東西」，就能看出你最近擁有的幸運關鍵！

走進一家你喜歡的商店，你第一眼最喜歡的是哪一樣？

A：衣服

B：配件

C：鞋子

D：包包

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快來看看，你最近的「強運主場」在哪裡！

選A：衣服，整體運全面升溫！

如果你一走進商店就被衣服吸引，代表你此刻的「整體運氣」最旺！你近期在穿搭上展現出獨特品味，也象徵你的自信與自我認同正快速成長，現在是挖掘潛能、嘗試新挑戰的絕佳時機，無論是新計畫、創業、還是學習，只要啟動就會有豐厚回報，可能連財運、人脈都會一併被帶起來！

選B：配件，愛情運爆棚！

一眼就被配件吸引？恭喜你，最近的你魅力指數飆升，愛情運正旺！配件象徵你渴望展現美好一面、吸引理想對象。如果你已經心有所屬，不妨主動一點，趁這波戀愛運爆發期接近對方；如果你還單身，現在正是多參加聚會、打開社交圈的好時機，說不定就在下次出門時遇見命運中的他。

選C：鞋子，財運當頭，穩穩向前！

看到鞋子就心動？代表你此刻的「財運」正逐漸升溫！你正處於渴望踏實、規劃未來的階段，也是學習投資理財、增加收入與儲蓄的好時機。別只想省錢，也可以思考如何開源，找到適合自己的方式，讓錢自動流進來，財富也會跟著走進你的人生。

選D：包包，工作運超強，人氣上升中！

一眼鎖定包包的你，現在「工作運」正旺得不得了！包包象徵你的身分、目標與企圖心，你內心渴望在職場上更進一步。此時若願意積極提升專業、爭取機會，不但會被看見，還可能迎來升遷或合作邀約，連人氣都一起翻漲，成為職場中的閃亮之星。



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