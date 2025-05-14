選出最讓你火大的約會情境　看你對自己哪裡太寬容！一秒揭穿內心盲點

▲約會時哪一件事最讓你抓狂？（圖／取自xFrame）

楊智雯／綜合報導

有時候，我們總是對別人的行為特別敏感，卻容易忽略自己的問題，你是不是也曾在約會時，對伴侶某個舉動感到惱火？那些你最無法忍受的點，往往正是你對自己過於寬容的地方，想更了解自己的內心盲點，快來玩看看日本網站「占TV」推出的這款心理測驗，挖掘你內心真正的模樣！

問題：在約會的過程中，你突然對對方感到厭煩，他做了什麼事讓你火冒三丈？

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A：一直滑手機

B：說「我忘了帶錢包，可以幫我付錢嗎？」

C：遲到又沒通知

D：東張西望，看其他人

選好了嗎？來看解析！

選A的人：常常無法自我約束

如果你最受不了對方一直滑手機，代表你其實也常陷入「沒辦法控制自己」的情境，你可能一邊喊著要減肥，一邊又忍不住吃甜食，或明知道該專心，卻總被手機分心，你對自己的慾望容易妥協，缺乏約束力。

選B的人：常常借東西不還

對方忘記帶錢包、請你幫忙付錢，讓你超不爽，那是因為你內心其實也常有「借一下應該沒關係吧」的心態，你可能時常忘記歸還借來的小物品，或覺得一點點東西不用特別記得還，表面看起來無所謂，其實久了會讓人覺得不可靠。

選C的人：不準時

你無法忍受遲到又不通知的行為，代表你對「守時」特別敏感，這可能是因為你自己也常因為貪睡、拖延，而不小心遲到，卻總覺得「晚一點沒關係啦」，當你看到對方犯同樣的錯時，就會引爆你的情緒。

選D的人：容易對感情不專一

你最受不了對方看其他人，這可能透露出，你也很難只專注於一段感情，當關係出現空缺或不滿時，你可能會尋找其他人的關注，或幻想還有更好的人存在，這種心態容易讓你錯過眼前的好對象，也可能讓感情變得不穩定。

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