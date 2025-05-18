詐團金主柬埔寨身亡！家屬空運遺體回台　檢警防「詐死」鑑真偽

▲上圖為102名詐欺犯嫌被遣送回台。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署去年（2024年）偵破由台人組成的位於印尼峇里島的詐欺機房，有102人遭印尼警方查獲遣送回台，其中詐團金主35歲詹姓男子，在返台途中「跳機」行蹤不明，未料檢方發布通緝隔月，竟收到詹在柬埔寨死亡消息，因時間點太過巧合，檢警擔心有「詐死」之虞，在詹男遺體空運返台後，由鑑識人員進行指紋、DNA檢驗，確認是詹男本人，近日以不起訴處分。

刑事局去年透過大數據分析，查出有詐團藏匿印尼，專門鎖定香港居民行騙，詐團偽冒大陸「通訊管理局」「公安局」刑偵人員，向民眾發送「香港獨立」訊息，要求監管帳戶，藉此盜取民眾銀行存款。

去年6月，印尼警方在峇里島荅巴南縣某獨棟Villa別墅，查獲這批從事詐騙的台人等102人，我國外交部及檢方獲悉後，經交涉此102人全數遣返台灣，由台中地檢署依洗錢、加重詐欺等罪起訴。

檢警調查過程中，發現該詐團金主是1名35歲的詹姓男子，而詹男在被印方逮獲之後，原訂要送返台灣，卻在返台時「跳機」，之後行蹤不明，檢方於去年10月依法發布通緝。

未料隔月、也就是去年11月，檢方竟收到詹男在柬埔寨因心肌梗塞的死亡消息，由於詹男在詐團中是金主角色，且死亡時間距離被通緝僅1個月，檢警認為詹可能有詐死嫌疑，恐藉此逃過追捕。

詹的家屬於去年12月將其遺體空運回台，檢警隨即接手進行身份比對，由鑑識人員採證指紋、檢體，送刑事局鑑識中心比對後，確認遺體真的是詹男本人，因涉案人已死，檢方近日處分不起訴。

另外，空運遺體價格不菲，一般行情約在新台幣300萬元，通常人家會選擇將遺體在死亡當地火化，才將骨灰送回家鄉，可能是家屬認為死者客死他鄉，「活要見人、死要見屍」，才花費大筆費用將遺體空運回來。

而詹男在死後仍難逃法網，相關名下市值約6000萬元的不動產、動產，遭檢方依法向法院聲請擴大沒收；本案被遣送回台的102人，其中有61人遭判刑2年10月至6年10月不等有期徒刑確定，其餘人仍在進行審理。