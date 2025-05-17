補習班廣告喊「前進台積電」招收2對象　全場傻眼：很可悲

▲補習班喊出「前進台積電」，招收對象竟是小學一年級與幼兒園大班的學生。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

台灣的補習文化盛行，許多家長擔心孩子落後、課業跟不上，會選擇將孩子送到補習班。就有網友發現，路邊一家補習班打出「前進台積電」的招生標語，但招生對象竟是小學一年級與幼兒園大班的學生，讓他忍不住直呼「時代真的變了」。貼文曝光後，不少鄉民也大嘆「社畜養成班」、「誰會想要自己的童年被壓榨」。

這名網友日前在社群平台Threads分享一張照片，只見補習班小一數理班的招生看板上，寫著「前進台積電」的標語，並標註是AI先修班，招收小學一年級與幼兒園大班的學生。對此，原PO也不禁傻眼道，「時代真的變了，補習班的廣告變成從小立志進台積電，醫學系已經不香了」。

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▲補習班標語喊「前進台積電」。（圖／擷取自Threads）

該貼文近日被其他網友轉發，感嘆「現在小朋友越來越捲了，沒有童年」、「現在小學就要開始弄學習歷程，學才藝、運動比賽、海外志工、科展，壓力真的不小」，引起許多鄉民討論「小一就要這麼功利主義，不好吧」、「太早了吧，小一應該先前進卡加布列島」、「贏在起跑點，死在童年」。

也有不少人吐槽，「等長大後有沒有台積電，都還是個問題」、「在路邊打廣告好像很懂AI一樣 」、「這張照片拍出的是台灣教育的可悲之處，普通小一生基礎東西都還沒學，還AI？」、「從小就要培養賣肝人生」、「台灣最不需要的就是這種騙錢的補習班，可以還孩子一個愉快的童年嗎？」

還有人指出，「自從多元入學開始，就覺得制式學校卷的很可怕，連藝術都要分數，覺得無言」、「現在的小孩要什麼童年，早上上課放學後就去補習，補習完再回家預習隔天的功課啊，都已經少子化了，當然要再進一步提升自己未來的競爭力啊」、「看過姪子現在的課綱，真的沒在顧童年的，什麼學習歷程跟課外學習，然後還要安排滿滿的補習班和學才藝，每天一路上到晚上十點，連手機打遊戲的時間都沒有」。

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