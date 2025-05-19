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大陸 大陸焦點 特派現場

江西湖南農田成「垃圾山」　防衞星拍到「地表蓋上一層土」

記者魏有德／綜合報導

大陸江西萍鄉、湖南湘潭郊區遭民眾爆料，近年出現一處又一處的「垃圾山」，非法傾倒的各類「垃圾」包括水泥、磚石等建築用廢棄物、生活垃圾或對生態保育造成嚴重危害的「工業渣土」。據了解，當地民眾雖多次陳情要求改善，地方政府卻採取「覆土」作業，避免被衛星拍下，草草了事，出現嚴重治理問題。

▲湖南籍江西部分地區任意傾倒廢棄物形成的「垃圾山」。（圖／翻攝央視）

▲湖南及江西部分地區任意傾倒廢棄物形成的「垃圾山」。（圖／翻攝央視，下同）

《央視財經》報導，來到（湖南）湘潭市湘潭縣易俗河鎮的水竹灣村。在村道兩旁，記者發現十餘堆建築垃圾被隨意堆放在路邊，水泥塊、紅磚、石膏板、瓷磚等清晰可見，垃圾堆混雜著混凝土、磚塊、塑料、薄膜以及各種生活垃圾。

▲湖南籍江西部分地區任意傾倒廢棄物形成的「垃圾山」。（圖／翻攝央視）

不只農村地區，湘潭市區同樣充斥無序傾倒情況。在潭州大道與市區北二環路口附近，數條道路沿線均可見建築垃圾堆積，且多數未做防滲漏或防揚散措施，有些垃圾甚至流入附近水塘。

當地雖自2024年起推行所謂「三聯單」建築垃圾管理制度，試圖追蹤垃圾從產生、運輸到處置全過程，但制度流於形式。一家位於雨湖區和平街道、已於2025年2月被責令關停的垃圾處理企業，竟仍繼續違規接案、轉運垃圾，並聲稱可代開三聯單。

▲湖南籍江西部分地區任意傾倒廢棄物形成的「垃圾山」。（圖／翻攝央視）

至於官方認可的兩家具備處理資質的企業，僅接受可回收再利用的部分垃圾，不提供全面清運服務，導致大量難以回收的垃圾無處可去，只能私下傾倒。

無獨有偶，在江西萍鄉市湘東區，情況更為嚴重。當地自2021年起便在未經審批、無污染防治措施下於工業園區內堆置棄土與工業固廢，堆場高達十餘米，占地數百畝，甚至被冠以「渣山」之名。雖然主管單位曾赴現場調查，但一年後，原堆場不僅未移除，反而「長高變胖」。

▲湖南籍江西部分地區任意傾倒廢棄物形成的「垃圾山」。（圖／翻攝央視）

當地一名居民表示，只要一下雨，污水就直接往村裡流，異味、污染情況屢遭投訴卻遲未改善。有貨車從早已吊銷執照的企業「萍鄉市軒宇陶瓷有限公司」內傾倒鋼渣，也有企業將爐灰直接運至鄉村空地堆積，現場毫無防治措施。

對此，大陸國務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長常紀文痛批，「為了讓衛星拍不出來，就在渣山上面覆蓋一層土，這樣的整改就是個『表面文章』。」

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