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罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

▲南投縣議員陳玉鈴（右）遭罷免連署成案，將進行投票。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

▲南投縣議員陳玉鈴（右）遭罷免連署成案，將進行投票。（圖／民進黨南投縣黨部提供）

記者張靖榕／綜合報導

中選會18日宣布，民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案成立，將於7月13日舉行投、開票。對於中選會查出連署名冊中有50筆為「連署前已死亡」者，陳玉鈴怒批偽造文書，將對連署領銜人提出告訴，並強調自己將以平常心面對罷免，呼籲選民投下不同意票。

中選會指出，陳玉鈴所屬的第20屆南投縣議會第4選舉區有選舉人總數5萬8852人，依法須達5886人連署始得成案；此次罷免案共提出8387人連署，經查對後有效人數為7135人，符合門檻。中選會也確認有50筆死亡者列入名冊，認定涉及偽造，將依職務告發規定移送最高檢察署。

針對罷免案進入下一階段，陳玉鈴晚間受訪時強調，50筆死亡連署名單「非常離譜」，她將於今（19日）親赴南投地檢署提告，追究連署發起人法律責任。

陳玉鈴質疑，「我擔任民進黨縣黨部主委，支持民間發起罷免國民黨立委的行動，這會是遭罷免的理由嗎？」她認為自己問心無愧，且未收到任何具體罷免理由。

面對即將到來的罷免投票，陳玉鈴表示將繼續專注選民服務，不受影響。她也向選民喊話，「鄉親的眼睛是雪亮的，國家利益第一，希望大家在7月13日踴躍投票，投下不同意罷免票。」

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