不是奶酥！最肥麵包是「它」　營養師曝7地雷：鹹比甜可怕

▲營養師建議，挑選麵包時，盡量避開奶酥、菠蘿、奶油類的麵包。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

麵包是不少人的最愛，營養師李婉萍指出，很多麵包看起來健康，卻是熱量地雷，一個110克的海苔肉鬆麵包，熱量近500卡，根本是在喝油，不想吃進太多熱量，建議避開「奶酥、菠蘿、奶油、培根、千層、塔、派」等字的麵包。

李婉萍在臉書發文，「麵包除了麵粉外，也加了不少的糖、奶油或是餡料，一不小心就容易讓熱量爆表！衛福部建議每日精製糖攝取量大約是50g，脂肪每日建議攝取量上限55g，如果一個麵包糖量、脂肪攝取超過1/3，再配個牛奶、飲料的很容易就超標。

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李婉萍列出以下9種常見麵包熱量表，並區分為紅燈區、黃燈區與綠燈區，強調「不是甜麵包最邪惡，而是很多看起來健康的鹹麵包。」

紅燈區：熱量450卡以上

海苔肉鬆麵包(110g）：472大卡

奶酥麵包（115g）：466大卡

羅宋麵包（114g）：456大卡

黃燈級：熱量介於300-400大卡

巧克力麵包（103g）：409大卡

菠蘿麵包（104g）：405大卡

蔥花麵包（100g）：367大卡

綠燈區：300卡以下

牛奶麵包（62g）：215大卡

原味貝果（90g）：290大卡

可頌（65g）：237大卡

李婉萍指出，挑麵包可避開關鍵字「奶酥／菠蘿／奶油／培根／千層／塔／派」的麵包，或是選無餡無抹醬麵包和較有嚼勁的麵包。

李婉萍解釋，「這些地雷關鍵字的麵包的油和糖量都偏高，而麵包的醬料餡料甜甜的很好吃，但熱量也跟著上升。至於低糖低油量的麵包通常表皮較脆、咬下去柔軟有韌性，例如法國麵包或是餐包等，都是低熱量麵包的好選擇。」

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