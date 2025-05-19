前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

▲台北經濟文化代表處大阪辦事處前處長蘇啟誠過世將近7年，如今因大阪宿舍產權爭議，成了外交部收歸外館「借名登記」的未竟之功。（合成圖／CTWant攝影組）

圖文／CTWANT

台灣在外交角力上因處於弱勢而經常吃悶虧，「彈性外交」為台灣在國際間撐出一片天地。知情人士爆料，我方駐日館處與職務宿舍中，多年來一直以「處長」掛名持有，近年陸續收歸涉外單位名下，如今只剩「大阪辦事處職務宿舍」遲遲沒有討回，此事背後牽扯出前處長蘇啟誠遺孀無聲的血淚抗議。

2018年9月燕子颱風侵襲日本，那時強風豪雨讓關西機場淹水嚴重，填海造陸的結構頓時淪為海上孤島，當時3,000多名受困旅客中，台籍與陸籍旅客占了三分之一，由於對岸駐大阪領事館早先一步派巴士輸送旅客，不少台灣人也「搭便車」撤離，報導一出讓當時的蔡英文政府「落漆」面子掛不住，接下來便莫名出現有系統性地攻擊，直指我方大阪辦事處辦事不利，驚動時任駐日大使謝長廷點名究責，然而檢討會當天早上大阪辦事處總領事蘇啟誠反常地杳無音訊，官員前往職務宿舍查看，才發現沒日沒夜協調機場疏散的蘇啟誠，敵不過海量輿論，上吊自盡，然這間宿舍角力，竟延續至今。

▲2018年大阪辦事處長蘇啟誠在宿舍上吊自盡震撼各界，不少國民黨籍政治人物帶頭要衝進外交部，痛批執政黨利用網軍輿論「公審」，讓蘇啟誠受不了壓力枉死。（圖／資料照／CTWANT提供）

CTWant調查，我方駐日館舍有六，其中駐日本代表本處、駐福岡辦事處為我方自有外，另大阪、橫濱、那霸、札幌則為租賃空間；另以宿舍來講，駐日本代表處、駐大阪辦事處、駐橫濱辦事處及駐福岡辦事處為自有，另那霸、札幌則為租賃。過去自有者多以派駐的「處長」自然人名義登記，隨著到職與去職更換持有人，近年外交部則積極整併，絕大多數自有屋舍已改隸外交部轄下「臺北駐日經濟文化代表處館產管理委員會」，僅剩大阪辦事處附設職務宿舍仍在「處長」自然人名下。

一名涉日人士爆料，在蘇啟誠案後，儘管輿論風向轉為網軍栽贓、蘇啟誠冤死，監察院也為蘇啟誠枉死糾正了外交部，考試院銓敘部更進一步通過因公撫卹案，然而人死不能復生，外交部迄今始終無法有效地與蘇啟誠遺族達成實質和解，大阪辦公室宿舍產權並未回歸駐外外館，近年外交部力推的外館「法人化」卡在最後一關。爆料者直指蘇啟誠過世後，直言蘇啟誠遺孀仍憤憤不平，拒絕簽署讓渡。

外交學者、中央警察大學助理教授王智盛指出，在外交舉步維艱之下，世界各地的中華民國外館辦事處、宿舍等設施，確實會彈性處理所有權。他舉例，近日在泰國大地震賑災屢躍版面的「駐緬甸臺北經濟文化辦事處」，就是由外交部、經濟部聯合派駐的「中華民國對外貿易發展協會」掛名外館所有權，另外像「台北經濟文化辦事處香港分處」，早年也是我方以「中華旅行社」名義捐助持有，近期整編轉隸屬香港辦事處，但像日本掛在處長名下的做法「我還第一次聽到」。

▲我方駐美代表處時常在華盛頓雙橡園舉行活動，美國政界及各國駐美官員多會出席相挺，可視為美方與我方互動的觀察重點。圖為2023年10月我方駐美代表處舉辦「慶祝中華民國112年國慶」酒會活動。（圖／資料照／CTWANT提供）

王智盛強調，其實掛在社團或自然人名下，不外乎是為了避免因所在地政府不承認我方主權，隨時「自助餐式」想沒收就沒收我方財產，只好權宜之計借名「保國產」，像1979年台美斷交之時，當時我方駐美國華盛頓哥倫比亞特區的大使宿舍「雙橡園」也緊急協調友台協會低價購買，才千鈞一髮甩開被美方沒收土地和建築的困境。

地政士蔡岳臻則指出，若外交部主張「借名登記」要求返還遲遲未有進展，外交部就得在台提起「回復登記」的民事訴訟，待冗長司法程序結束後，若外交部獲得勝訴，再憑判決去日本公證要求變更土地所有人登記，然而訴訟過程中外交援助金流都必須揭露，會不會反而讓外交渠道或可能的秘密外交金流曝光，「這是外館需權衡的」他呼籲外交部與遺孀再接洽是比較聰明的。

民眾黨立委劉書彬也呼籲，既然過去外交部以「自然人」持有我方駐外館產這種問題作法已成事實，如今要補救是當務之急，自己完全同理蘇啟誠遺族「爭一口氣」的心情，具體要求外交部必須以「協調」為第一優先加強溝通，蘇家先扛的遺產稅、地價稅，還有移轉登記可能產生的土地增值稅、贈與稅等，外交部也必須擔下歸墊，除了為外產「正名」之外，國際間都在看「台灣如何維繫外交官尊嚴」她疾呼。

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