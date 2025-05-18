老闆教召！台中超夯早餐店公告停業8天…網狂讚：真男人

▲台中北屯人氣早餐店「集瀧塘豆漿」突歇業多日。（圖／台中美食旅遊多一點(生活、提問)臉書）

圖文／CTWANT

自藝人王大陸被爆出非法花錢免役後，近期檢調擴大追查藝人閃兵案，陳零九、威廉、大根等人都被爆出也是逃兵藝人，不少男星曬出退伍令自證，話題延燒。台中北屯超夯早餐店「集瀧塘豆漿」每天一開店人潮爆滿，近日卻連續不營業8天，原因是「老闆被教召」，網友看了大讚是真男人。

「集瀧塘豆漿」位於北屯湳市場附近，是台中超人氣傳統中式早餐店，肉包、水煎包超受歡迎，價格也很親民，營業時間總是大排長龍，許多美食部落客都曾介紹過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

集瀧塘豆漿公休日為星期一，近日卻一口氣連休8天，門口放出一張紙板寫著「老闆被教召，5月12日至19日休息，5月20日正常營業。」

▲老闆因為被教召，一連休息8天。（圖／Gibar Deng臉書）

店家公告被PO上網路後，被網友大讚老闆有GUTS，也有網友表示，不知道老闆連休這麼多天，損失多少營業額，但老闆願意拋下生意，接受教召訓練守護家園，大讚他是「真男人」。

根據兵役法規定，男性年滿18歲至36歲之間需服兵役，因此志願役或義務役士兵退伍後，在年滿36歲除役之前，仍然是後備役軍人。

「教育召集」主要是複習當兵時學過的軍事專長，依兵役法施行法第27條規定，後備軍人於退伍後8年內，以4次為限，採「兩年一訓」方式，施予5至7天或14天教召訓練。

延伸閱讀

▸ 家人天天從公司「裝水回家」累積50瓶 她傻眼喊：我道德標準太高？

▸ 13歲少女上體育課遭標槍「刺穿眼睛」 重傷搶救4天無辜慘死

▸ 原始連結