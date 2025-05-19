當過兵才懂！　過來人曝「2句話」超經典

▲怎麼證明自己當過兵？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

演藝圈爆發閃兵風波，檢警擴大追查後發現多名藝人涉案，引起眾人討論相關話題。近日就有網友發文表示，最近有很多人都曬出退伍令、當兵的大合照來自清，那如果要用一句話來證明自己有當兵，會說什麼？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「如何一句話／一張圖證明你有當兵」為標題發文，提到他最近看到很多男藝人、網紅等都在曬自己的退伍令，或是貼出當兵的大合照，以證明自己真的有當兵。因此他就想知道，除了上述兩種方式，還有什麼方式能證明自己當過兵？像是進餐廳前會喊什麼？

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貼文曝光後，就有不少網友對「你各位」和「上一動」印象特別深刻，「你各位啊」、「你各位、爾後」、「你各位呀」、「你各位自愛啊」、「你各位是不會拿筷子是不是啊」、「你各位啊，福利是自己爭取的」、「你各位啊、抓好前置量」、「恢復上一動」、「置板凳、上一動」、「回上一動」、「置板凳～上一動～置板凳～上一動～置板凳」。

也有網友回應，「置板凳，我說好了嗎，重來」、「看到投飲料會覺得幸福」、「懷疑啊」、「你幾梯」、「精神答數」、「有叫你動嗎」、「洞六洞洞部隊起床」、「慢慢來，沒關係」、「風雲起，山河動」、「居然沒人提禮拜五要看的莒光園地」、「喝水500cc」。話題引起討論。