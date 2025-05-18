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蔡英文重返英國母校LSE　「在LSE學會了聆聽與我不同的意見」

▲▼蔡英文重返英國母校LSE。（圖／蔡英文辦公室提供）

▲蔡英文重返英國母校LSE。（圖／蔡英文辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文近日出訪歐洲，18日返回她的母校英國倫敦政經學院（LSE）。蔡英文表示，在LSE的歲月，大幅提升了她的英語能力與溝通技巧。她學會了批判性思考，更重要的是，學會了聆聽，特別是對那些與她意見不同的人。她說，這段經歷，讓她能夠成為一位稱職的貿易談判代表，為她之後在學術與政治上的發展，打下堅實基礎。

蔡英文表示，能夠在擔任總統八年之後還能回到LSE，對她而言意義非凡。她說，曾經在這裡，遇見來自世界各地、不同學科背景的學生與教授，非常享受這裡多元且充滿活力的學術氛圍，也很珍惜那時候我們對於國際與各自國內議題的深入討論。

蔡英文指出，她最喜歡去的地方之一，是羅斯伯里大道（Rosebery Avenue）宿舍的廚房。雖然宿舍一樓有食堂，但每層樓都有自己的小廚房。學生們可以在那裡泡茶、吃點心，甚至煮一碗熱湯，也就是在那裡，她遇見不少有趣的人，他們的知識往往是她所陌生的領域，和他們對話、向他們學習，是她在LSE最難忘的經驗之一。

蔡英文說，在LSE的歲月，大幅提升了她的英語能力與溝通技巧。她學會了批判性思考，更重要的是，學會了聆聽，特別是對那些與她意見不同的人。她說，這段經歷，讓她能夠成為一位稱職的貿易談判代表，為她之後在學術與政治上的發展，打下堅實基礎。

▲▼蔡英文重返英國母校LSE。（圖／蔡英文辦公室提供）

蔡英文表示，今天她以「在重塑秩序的時代：台灣作為穩定力量的角色」為題，跟學弟妹分享，台灣能夠走過每一次全球貿易危機的原因之一，是台灣從未倒退到保護主義的思維中。相反地，我們選擇鞏固經濟基本面，強化產業競爭力。

蔡英文指出，在每一次關鍵轉折點上，台灣政府都大量投入於人力資本與基礎建設，並積極刺激內需、提升經商環境與國際競爭力。同時，政府也大力支持企業自我升級、重新定位供應鏈角色，提升整體韌性與效率。

蔡英文表示，正是這種積極面對挑戰的態度，使台灣能夠在面對中國「紅色供應鏈」的競爭時，另闢蹊徑。當中國企業以政府補貼進行削價競爭時，台灣企業選擇不參與「價格戰」，而是致力於在全球供應鏈中，成為不可或缺的關鍵零組件提供者。

蔡英文說，這種策略，也就是常說的「隱形冠軍」策略。台灣企業專注於利基市場，在這些領域提供最優質的產品與最可靠的服務，成為全球供應鏈中不可或缺的夥伴。她強調，如今，台灣已是世界上「隱形冠軍」密度最高的國家。當然，也有一位不那麼「隱形」的冠軍，那就是我們的半導體產業，特別是台積電，在未來人工智慧時代中扮演關鍵角色。

蔡英文指出，台灣過去因應全球貿易體系多次調整的經驗，也讓我們更有信心應對目前美國政府以關稅為手段、希望縮小貿易逆差的政策。她相信，現任台灣政府將全力以赴，積極與美國展開建設性對話，協助產業調整，維護國內經濟與金融穩定，讓台灣繼續保持競爭力，並持續對全球貿易體系作出貢獻，成為世界可靠的夥伴。

蔡英文強調，台灣不僅可以，而且應該在尋求全球新平衡的過程中，扮演更積極的角色。台灣已經在多次動盪時刻中展現出韌性，並證明我們是值得信賴的夥伴。最後她說，要感謝LSE給她機會再次造訪，重溫學生時期常去的地方，品嚐倫敦道地的酒館美食。

▲▼蔡英文重返英國母校LSE。（圖／蔡英文辦公室提供）

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